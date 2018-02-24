«الإمارات للسكري» تحذر من علاج السكري بالخلايا الجذعية

حذرت جمعية الإمارات للسكري كافة المواطنين والمقيمين من الإعلانات المضللة التي تروّجها بعض المواقع، وتتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي عن التوصل لعلاج السكري عن طريق الخلايا الجذعية مقابل مبالغ مالية طائلة.

ونفى الدكتور عبد الرزاق المدني رئيس جمعية السكري في الدولة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي نقلاً عن كبرى الصحف البريطانية من التوصل إلى علاج لمرض السكري عن طريق زراعة الخلايا الجذعية، لافتا إلى أن الخبر يعود الى ثلاث سنوات عندما أعلنت جامعة هارفارد عن نجاح زراعة الخلايا الجذعية على الفئران.

وقال إن نجاح التجارب على الفئران لا يعني بالضرورة نجاحها على الإنسان، لافتاً إلى أن التجارب على الحيوانات الأخرى قبل تجربتها على البشر باءت بالفشل.

تحذير

وحذر الدكتور المدني مواطني الدولة ودول مجلس التعاون من الانجرار وراء الإعلانات المضللة التي تروج لها بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من إجراء تلك العمليات بنجاح في دول الاتحاد السوفييتي السابق.

وبعض الدول الأوروبية، لافتا الى أن مريضة أجنبية تتعالج عنده كانت تراسل احد المراكز الأوروبية بغية الاستفسار والعلاج بالخلايا الجذعية لمدة طويلة دون تلقي أي رد، ولكن عندما طلب منها مخاطبة المركز باسم عربي جاءها الرد خلال أقل من 24 ساعة مما يعني أن العرب عرضة للتجارب دون أي مساءلة.