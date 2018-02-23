تجاوز الإشارة الحمراء تسبب بـ 100 حادث مروري في 2017

قال العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء يعد من أخطر المخالفات ارتكاباً، مؤكداً أن الحوادث الناجمة عن هذا النوع من المخالفات تكون دائماً هي الأكثر خطورة وكثيراً ما تتسبب في الوفاة أو الإصابات الجسيمة، إلى جانب زيادة احتمالات وجود أضرار بشرية ومادية.

وأوضح أن مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء تسببت في وقوع (100) حادث مروري أسفرت عن وفاة شخص وإصابة (127) شخصاً في عام 2017م. فيما تسبب في وقوع (6) حوادث مرورية أسفرت عن إصابة (4) أشخاص ولم تسجل أي حالة وفاة في يناير الماضي.

ولفت العميد سيف المزروعي إلى أن تجاوز الإشارة الحمراء يكون دائماً الأكثر خطورة وكثيراً ما يتسبب في الوفاة أو الإصابات الجسيمة، إلى جانب زيادة احتمالات وجود أضرار بشرية ومادية مثل احتمالات الاصطدام بالمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى، وهو الأمر شبه المؤكد، بالإضافة إلى أن شدة الاصطدام تكون عالية في حوادث الاصطدام في الإشارات الضوئية بسبب زاوية الاصطدام التي غالباً ما تكون متقابلة أو متعامدة، مما يرفع من عدد الوفيات أو درجات الإصابة.

وأضاف العميد سيف المزروعي أن السيارات التي تتجاوز الإشارة الضوئية غالباً ما تكون مسرعة، الأمر الذي يرفع من درجات الإصابة واحتمال الوفاة في حالات الاصطدام، لافتاً إلى أن عدداً من السائقين يزيد سرعة سيارته بطريقة خطرة حين يقترب من الإشارة لتجاوزها قبل أن تتحول من اللون الأصفر إلى الأحمر، مبيناً أن هذا السلوك ربما يؤدي إلى وقوع حوادث خصوصاً في حالة عدم اللحاق بالإشارة وتحرك القادمين من الجهة المقابلة.

وذكر العميد سيف المزروعي أن مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء للمركبات الخفيفة تبلغ قيمتها (1000) درهم و(12) نقطة مرورية سوداء و(30) يوم حجز للمركبة، فيما تبلغ قيمتها للمركبات الثقيلة (3000) درهم ووقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة.