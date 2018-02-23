5 نماذج في مبادرة المساكن الموحدة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان

أوضح المهندس فيصل نصر الدين البلوكي مدير أول إدارة الإشراف الهندسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن مبادرة «مساكن النماذج الموحدة»، تضم 5 نماذج بمساحات وأسعار مختلفة، كما أنه تم التعاقد مع 7 مقاولين للإشراف على مستفيدي المنح، سيصلون إلى 15 بحلول منتصف العام الجاري، ليضاف إليهم مستفيدو القروض، وأنه بإمكان المواطنين البناء في أي مكان يختارونه، دون التقيد بمشروعات المؤسسة.

مساحات متنوعة

وتفصيلاً، قال البلوكي على هامش مشاركة المؤسسة في شهر الإمارات للابتكار، إنه، وبناءً على التحديات والصعوبات الكثيرة التي يواجهها الملاك في بناء مساكنهم، ولتحقيق الاستفادة القصوى من المساعدات الإسكانية التي يحصلون عليها، أطلقت المؤسسة مبادرة «مساكن النماذج الموحدة».

والتي تتلخص بتوفير المؤسسة لنماذج ثابتة للفلل بأسعار مختلفة، وحسب حجم كل فيلا تم تصميمها، لتتناسب مع احتياجات الأسرة المختلفة، سواء من ناحية عدد الأسرة، أو من ناحية مقدرتها المالية.

وأضاف أن النماذج السكنية التي تم اعتمادها، تبدأ بمساحات (2700 ــ 3000 ـ 3500ـ 4500ـ 5100) قدم، فيما تبدأ الأسعار لأقل مساحة من 870 ألف درهم، وصولاً لمليون و600 ألف درهم للمساحة الأكبر.

مؤكداً أن هذا التنوع من شأنه أن يجعل هناك خيارات واسعة للمواطنين، تتيح لهم اختيار أفضلها بالنسبة لهم، وأن هذا التنوع الذي أقرته مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، يأتي انطلاقاً من التخفيف على المستفيدين، وتعزيز سعادتهم منذ اختيار النموذج، وصولاً للاستلام النهائي للمسكن.

7 مقاولين

وأفاد مدير أول إدارة الإشراف الهندسي بالمؤسسة، بأنه تم الاتفاق مع مجموعة من المقاولين والموردين من أصحاب الكفاءة، لتنفيذ هذه المبادرة، وأن العدد الحالي هو 7 مقاولين، الذين تم اختيارهم منذ بداية إطلاق الخدمة في شهر ديسمبر الماضي، وكانت مخصصة لفئة الحاصلين على المنح.

مشيراً إلى أنه مع حلول منتصف العام الجاري، سيصل عدد المقاولين إلى 15 مقاولاً، خاصة أنه سيتم إضافة مستفيدي فئة القروض للحصول على هذه المساكن، ما سيترتب عليه أعمال أكثر، تحتاج سرعة ومهارة في تنفيذها بالشكل اللائق والمثالي.

ونبه إلى أن هذه الخطوة، جاءت لضمان الحصول على أسعار تنافسية، وضمان سرعة وجودة الإنجاز، لافتاً إلى أن المؤسسة ستتولى دور المالك في متابعة هذه المشاريع، دون أن يتحمل المالك عناء التعامل مع المقاولين والاستشاريين والموردين، خاصة أنه كان المستفيد يقوم بكل هذه الأمور بنفسه.

لكن المؤسسة أصبحت تمثله في كل شيء الآن، بداية من اختيار الاستشاري الذي سينفذ مسكنه، بعد أن يختار المستفيدون النماذج التي يريدونها، ومن ثم، تقوم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بتحمل والإشراف على مراحل البناء ومتابعة المقاولين.

وتابع أن بإمكان المواطنين الذين منحوا أراضي حكومية، أن يحصلوا على مسكنهم في المنطقة التي يريدونها، وأن هذه الخطوة تأتي تسهيلاً عليهم، وتعزيزاً لمبدأ التواصل المجتمعي والعائلي مع أقارب وأهل المستفيد من المسكن، خاصة أنهم كانوا يسكنون في المجمعات والمشاريع السكنية، ومن ثم، قد يبتعد بعضهم عن أقاربه، ولذلك ارتأت المؤسسة تقديم هذه الخدمة، كونها تعمل على راحة المواطنين.

أفلام توعوية

وتطرق البلوكي إلى الخدمات الابتكارية الأخرى، التي تقدمها المؤسسة في شهر الابتكار، وتشمل الأفلام التوعوية، والنظارة الذكية، والشاشة الذكية، موضحاً أنه في ما يخص «الأفلام التوعوية»، فنظراً لقلة خبرة الملاك في بناء مساكنهم، وعدم معرفتهم بما يتعلق ببناء المسكن، سواء في مرحلة التصميم أو حتى التنفيذ، تم العمل على برنامج توعوي شامل، يتم عرضه عند حصول المتعامل على موافقة قرض البناء.

النظارة الذكية

وأوضح أن مبادرة النظارة الذكية، تشمل العديد من المزايا، أهمها الاطلاع على المشاريع الإسكانية للمؤسسة بتقنية ثلاثية الأبعاد الحديثة، والتي تتيح للمتعامل الاستفسار عن المشاريع الإسكانية للمؤسسة، والتفاعل المباشر معها، بالإضافة إلى أن هذه التقنية، توفر معلومات بصرية شاملة عن المشروع والمسكن، مثل المعلومات الهندسية والفنية.