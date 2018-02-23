«الصحة» توفّر الكشف المبكر عن السرطان مجاناً

واصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع توفير خدمة الكشف المبكر مجاناً عن السرطان والفحص الدوري للأمراض المزمنة.

وذلك بهدف نشر التوعية والتثقيف وتقديم المعلومات اللازمة حول أهمية الكشف المبكر عن السرطان والتوعية بوسائل الوقاية، ونشر التوعية بعوامل الإصابة، وأهمية وسائل الفحص المبكر والاكتشاف والتشخيص والمعالجة وإعادة التأهيل لمقدمي الخدمة، والتعريف بمنافذ الخدمة على مستوى الدولة في المراكز والمستشفيات التي تقدم التشخيص والعلاج اللازم للجميع. ب

الإضافة إلى أهمية الفحص الدوري الشامل في تقديم خدمات متخصصة لتعزيز أنماط الحياة الصحية والكشف عن عوامل الخطورة لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل السمنة وزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والسكري ومعدل الدهون ونسبة الخطورة المتوقعة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية أهمية مثل هذه الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع لترسيخ ثقافة الوقاية التي تشكل ركيزة أساسية للحفاظ على صحة أفضل من خلال تجنب العوامل المسببة للأمراض الأكثر شيوعاً.

لا سيّما السرطان وأمراض القلب والسكري وغيرها، فضلاً عن رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر في تحسين فرص الشفاء وإعداد وتنفيذ برامج وأنشطة توعوية مشتركة، بالإضافة إلى التشجيع على اتباع نمط غذائي صحي وممارسة النشاط الرياضي بين جميع فئات المجتمع، وتفعيل البرامج الوطنية لمكافحة السرطان كمسؤولية مشتركة بين القطاعات الحكومية والخاصة والذي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة.