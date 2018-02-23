تعاون بين القوات المسلحة و«بوليتكنك» في تدريب مجندي الخدمة الوطنية

وقعت القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومركز بوليتكنك أبوظبي للخبرات التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية اتفاقية بشأن التعاون في مجال التدريب والتطوير المهني لمجندي الخدمة الوطنية وإعدادهم لبناء المهارات بمختلف مجالاتها الفنية والإلكترونية.

وقع الاتفاقية، اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والدكتور أحمد عبد المنان العور المدير العام لمعهد التكنولوجيا التطبيقية بحضور المهندس عبد الرحمن آل علي مدير مركز الخبرات بالإنابة في معهد التكنولوجيا التطبيقية وعدد من كبار ضباط هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومسؤولي معهد التكنولوجيا التطبيقية.

وأشاد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان بالدور الذي سيقدمه مركز الخبرات عبر بوليتكنك أبوظبي التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية الذي من شأنه المساهمة في دعم وتثقيف مجندي الخدمة الوطنية في المجال التقني والفني ضمن برنامج سيعمل على تزويدهم بالمهارات والمعلومات والخبرات اللازمة من خلال تعاون استراتيجي بناء يحدث للمرة الأولى في هذا المجال على أيدي منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبد المنان العور أن الدولة وقيادتها الحكيمة نجحت في تمكين مختلف المؤسسات المعنية من العمل الوطني الهادف لبناء القدرات الوطنية ورأس المال البشري المتخصص في هذا المجال الاستراتيجي المهم، لافتاً إلى أن البرنامج يوفر الموارد البشرية الماهرة والقادرة على الأداء الوظيفي في الحاضر والمستقبل.