تدشين البوابة الإلكترونية لاتفاقية العلاقة الوالدية في الشارقة

دشنت اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية؛ البوابة الإلكترونية لاتفاقية العلاقة الوالدية، والذي نفذته دائرة الحكومة الإلكترونية بالتعاون والتنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة ومحكمة الشارقة الشرعية «محكمة الأسرة» خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في قاعة الاجتماعات بمستشفى القاسمي للنساء والأطفال بالشارقة.

وترأس الاجتماع المستشار سالم علي مطر الحوسني رئيس محكمة الشارقة الشرعية - رئيس اللجنة؛ بحضور كل من اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة نائب رئيس اللجنة، وعفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، ومحمد عبد الله مدير المنطقة الطبية بالشارقة، والعقيد جمال العبدولي مدير إدارة الجنسية بالشارقة، وأحمد إبراهيم مقرر اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية.

وناقشت اللجنة برئاسة الحوسني ؛ مشروع تعديل قانون رقم 3 لعام 2006م بشأن الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية، إلى جانب مناقشة طلبات الاحتضان المقدمة للجنة وقرارات تسليم الأطفال لأسر بديلة.