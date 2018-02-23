أمل القبيسي تبحث مع مسؤول برلماني أميركي تعزيز العلاقات الثنائية

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، إدوارد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي والوفد المرافق له.

ورحبت معاليها في بداية اللقاء بالوفد الزائر، مؤكدة أهمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، من خلال الاجتماعات الثنائية والزيارات البرلمانية لتعزيز تبادل الخبرات البرلمانية ودعم عمليات التوافق في العديد من القضايا والمواقف الهامة التي تهم الطرفين، في المحافل البرلمانية الدولية.