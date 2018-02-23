سيف بن زايد يعزّي أسرة الشهيد علي المسماري

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء إلى أسرة الشهيد علي خليفة هاشل المسماري الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل باليمن التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب سموه خلال زيارته صباح أمس مجلس العزاء بمنطقة العويد في الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل - أبوظبي واجب العزاء إلى أسرة الشهيد علي خليفة هاشل المسماري.

وأعرب سموه خلال زيارته عصر أمس مجلس العزاء بمنطقة العويد في الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.