الشرقي والمعلا وسعود القاسمي يشهدون أفراح الخاطري والشامسي

شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الاحتفال الشعبي الذي أقامه الشيخ مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري بمناسبة زفاف نجليه «علي» إلى كريمة علي حسن بن رحمه الشامسي و«أحمد» إلى كريمة علي محمد سعيد الخاطري.

كما حضر الاحتفال الشعبي - الذي أقيم في صالة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة - سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل .

ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.

والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي .

والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة والشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس دائرة الأراضي بأم القيوين والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي واللواء الشيخ راشد بن احمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي وعدد من الشيوخ ومعالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة.

وحضر الاحتفال الشيخ محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني بإمارة أبوظبي والشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني بإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم وسالم محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق وحمد بن سهيل عويضة الخييلي .

وخالد بن طناف المنهالي مؤسس جائزة التفوق والابتكار العلمي والدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري نائب الأمين العام لمنظمة أمسام التابعة للأمم المتحدة إلى جانب عدد من المعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والشخصيات ورجال الأعمال ورؤساء ومديرو الدوائر والهيئات الحكومية وجمع غفير من المدعوين من أبناء القبائل في الدولة.

وقدّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وسمو أولياء العهود والشيوخ والحضور التهاني والتبريكات للعريسين ووالدهما وإخوانهما وأهل العروسين وأقاربهما، سائلين الله عز وجل، أن يكلل حياتهم بالرفاه، وأن يرزقهم الذرية الصالحة.

وأعرب الشيخ مفتاح بن علي الخاطري عن بالغ سروره وسعادته بحضور وتشريف أصحاب السمو الشيوخ وكبار الأعيان والمدعوين حفلهم ومشاركتهم أفراحهم.

وقدمت مجموعة من الفرق الحربية والشعبية وفن الرواح مجموعة من الأهازيج الشعبية التراثية الإماراتية وألقى عدد من الشعراء قصائد بهذه المناسبة في حين أضاءت الألعاب النارية سماء الاحتفالات ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.