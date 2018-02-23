سيف بن زايد يحضر أفراح الشامسي في العين

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه سالم علي مبارك الشكنه الشامسي بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة سلطان محمد سلطان بن هداية الشامسي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بقاعة الاحتفالات بمركز العين للمؤتمرات - الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان وسيف سلطان العرياني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان ومحمد صالح بن بدوة الدرمكي واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام لوزارة الداخلية والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة وعدد من الشخصيات والمسؤولين وجمع من المدعوين والأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض وأهازيج منوعة ابتهاجاً بهذه المناسبة.