تدشين أول مركز خدمي للموهبة والابتكار في دبي

ضمن مبادرات جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز النوعية في عام الابتكار دشّن معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء الجائزة، أمس، مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار بدبي، والذي يُعد أول مركز خدمي عام على مستوى الدولة يقدم الرعاية والإرشاد والتدريب وفرص التصنيع الرقمي للطلبة والجمهور على مدار العام.

وصرح معالي حسين الحمادي بأن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الجائزة، تزامناً مع مرور 20 عاماً على إنشاء الجائزة وكذلك للمشاركة في شهر الإمارات للابتكار بغية خدمة التعليم والمتعلمين بما يتناغم مع توجهات الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية لترسيخ موقع الدولة في مختلف المجالات وخاصة مجال الابتكار تمهيداً للانتقال لعصر الاقتصاد المعرفي، وأكد معاليه أن المشروع سيسهم في إثراء التجربة المعرفية والمهارية لدى الطلبة وسيتيح للمرتادين فرصة ترجمة مواهبهم وإبداعاتهم إلى مشروعات وابتكارات رائدة.

جاء ذلك في حفل افتتاح معرض الصناع الدولي (Maker Faire) الذي تنظمه الجائزة وتجري فعالياته في المركز ويُقام لأول مرة في الدولة.

وأضاف معالي الحمادي أن مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار سيعمل على نشر ثقافة الإبداع والابتكار والتصنيع في المجتمع الإماراتي بكافة شرائحه إضافة إلى تهيئة بيئات محفزة للموهبة والابتكار وتشجيع المدارس والجامعات على ترسيخ منهجيات البحث والتحري والاستكشاف لدى الأجيال وتأهيلهم للدخول في مجال التصنيع الرقمي باستخدام التكنولوجيا مما يعزز من إمكانات بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة مجال دفة التطوير مستقبلاً.

أقسام المركز

من جانبه أفاد الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام للجائزة، بأن المركز ينقسم إلى قسمين أحدهما مخصص لاكتشاف ورعاية الموهوبين، بينما خصص القسم الآخر لخدمات الفاب لاب وهي رعاية المبتكرين ودعم التصنيع الرقمي.

حيث سيتم تقديم خدمات متنوعة للمستفيدين منها اكتشاف ورعاية الموهوبين من خلال برامج حقيبة متطورة للاكتشاف وبرامج رعاية وأخرى إثرائية متخصصة إضافة إلى برامج الإرشاد والتوجيه للطلبة وأولياء أمورهم وتنظيم ورش وبرامج تدريبية تهدف إلى إمداد طلبة الموهبة بأحدث التقنيات العلمية والهندسية في عدة مجالات علمية مثل علم الروبوت وهندسة الطيران والصناعة الفضائية وكذلك الرياضيات والعلوم بالإضافة إلى برامج تدريبية وأنشطة علمية ومعرفية متنوعة تساعد في تطوير الجوانب الشخصية والعلمية والقيادية لدى الطلبة وتعزز مهارات التعلم الذاتي والتفكير الإبداعي .

رعاية

ومن جهتها قالت الدكتورة مريم الغاوي مديرة إدارة الموهوبين في الجائزة، إن المركز الجديد يعد إحدى مبادرات جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، ويعتبر توسعة لفعاليات رعاية الموهوبين مركز الموهبة والإبداع بيئة عصرية ممكنة ومحفزة وداعمة للابتكار وراعية للمواهب، حيث يضم المركز عدة قاعات منها الاستشارات، والتوجيه والإرشاد، والقياس والاختبارات واستيم والروبوت والمنافسات، والتعلم عن بعد.

موهوبون

وذكرت الغاوي بأنه تم اكتشاف 225 طالباً موهوباً، حيث بلغت نسبة الذكور 47% ونسبة الإناث 53% ويهدف المركز تقديم 7 برامج إثرائية سنوياً لتنمي ميول واهتمامات ومواهب مختلفة لدى الطلبة الموهوبين خلال عام زايد 2018.