محمد بن زايد: الإمارات نسجت بنهج زايد الخير أنموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإمارات تنسج بنهجها الخير الذي أرساه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه- أنموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش. جاء ذلك خلال زيارة سموه صاحب محل سجاد أفغاني.

ودون أمس الحساب الرسمي لأخبار سموه في «تويتر»: «هذا «بابا زايد» كلمتان عفويتان.. لصاحب محل سجاد أفغاني سعدت بزيارته اليوم.. كان لهما وقع كبير في النفس.. عبر بهما عن رمزية زايد ومحبته ومكانته في قلبه عندما عرض عليه شراء سجادة بمحله تحمل صورة الوالد زايد.. رغم العرض والإلحاح إلا أنه رفض بشدة.. قصة وفاء سطرها زايد بإنسانيته».

وأضاف سموه: «الإمارات تنسج بنهجها الخير الذي أرساه زايد أنموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش..كسبت به قلوب الملايين حول العالم.. هنالك الكثيرون على امتداد الوطن يكنون المحبة لنا في قلوبهم.. يتعايشون معنا... ويشاطروننا أحلامنا وتطلعاتنا.. لهؤلاء جميعاً نقول الإمارات بلدكم الثاني».

سموه:

* الإمارات كسبت قلوب الملايين حول العالم

* الكثيرون على امتداد الوطن يكنون المحبة لنا في قلوبهم ويشاطروننا أحلامنا وتطلعاتنا