محمد بن زايد يبحث مع مسؤول أميركي القضايا المشتركة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر الشاطئ أمس النائب إدوارد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه خلال اللقاء بالمسؤول الأميركي وجرى بحث علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وحرصهما على تطوير الشراكات الثنائية وتعزيز أطر التنسيق المتبادل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض سموه والنائب إدوارد رويس عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطرقا إلى المبادرات والجهود الدولية المبذولة لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار واحتواء الأزمات التي تشهدها المنطقة.

حضر اللقاء خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وباربارا أليف سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة.