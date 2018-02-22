حمدان بن محمد بن راشد يشهد انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار في دبي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن الابتكار في الخدمات الحكومية يعزز مسيرة التطور والتقدم في الإمارات ويعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في تحويل الابتكار إلى منهج عمل وأسلوب حياة مشيرا إلى أن الابتكار الحكومي ليس ترفا بل هو وسيلتنا للتقدم والتطور وصنع مستقبل أفضل لشعبنا وأبنائنا.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه مساء اليوم فعاليات " شهر الإمارات للابتكار " في إمارة دبي التي تستمر حتى 28 فبراير الجاري في مختلف مناطق دبي بحضور عدد من مدراء العموم ممثلي الجهات الحكومية والخاصة المشاركين في الفعاليات وورش العمل.

وقال سمو ولي عهد دبي: " يمثل الابتكار قيمة أساسية لمجتمعات المستقبل وهو وسيلتنا لبلوغ أهدافنا المتمثلة في الريادة وصدارة مؤشرات التنافسية العالمية وضمان استدامة اقتصادنا في ظل وتيرة المتغيرات المتسارعة على مستوى العالم وتؤكد هذه المشاركات المبدعة نجاحنا في ترسيخ ثقافة الابتكار نهجا لعمل المؤسسات الحكومية والأفراد " .. وأكد أن هذه المبادرات والأفكار الخلاقة ستسهم في تطوير العمل والأداء الحكومي وتعزيز سعادة المجتمع.. و أضاف سموه إن ترسيخ ثقافة الابتكار تبدأ من المراحل الأولى من حياة أبنائنا.

وأشاد سموه خلال جولته بالفعاليات الموجهة للأطفال والتي تحثهم على التفكير المبتكر وتساعدهم على قياس مستوى ذكائهم من خلال ورش العمل المختلفة".

و اطلع سموه على النموذج الأولي لتصميم الهايبرلوب والذي تعرضه هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع شركة فيرجن هايبرلوب ون لأول مرة في العالم والذي يبلغ طوله 18 مترا وعرضه قرابة أربعة أمتار وارتفاعه قرابة أربعة أمتار ونصف المتر ويضم 19 مقعدا فاخرا.

وبالمقابل اطلع سموه على منصة القيادة العامة لشرطة دبي "منصة واحة الابتكار" والتي تستعرض أحدث الابتكارات الشرطية إلى جانب زيارته منصة الذكاء الاصطناعي التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي وتستعرض فيها مجموعة من الخدمات المبتكرة التي تقدمها الهيئة لمتعامليها.

واطلع سموه كذلك على مشاركات "صحة دبي" التي يمثل الابتكار والذكاء الاصطناعي أبرز سماتها و أولها "مجلس الابتكار" الذي يقام للعام الثالث على التوالي بمشاركة الرواد في مجال الابتكار لمناقشة قضايا هامة ذات صلة بمستقبل الصحة وذلك بالتعاون مع "مؤسسة دبي للمستقبل".

واطلع سموه أيضا على منصة مبادرة "يوم لدبي" التي تستعرض عدة أنشطة تفاعلية خلال شهر الإمارات للابتكار في إمارة دبي ويشارك عدد من المتطوعين من مختلف أفراد المجتمع في تنظيم الفعاليات التي تهدف في مجملها إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع وحث الأفراد على تبني هذا النهج وابتكار الفرص التطوعية.

وتعرف سموه على مبادرة "الشاشة الباسمة" التي تتفاعل مع الجمهور لحثهم على التبرع بالوقت لإسعاد شخص ما ضمن محاور المبادرة وتظهر رسالة تحفيزية للتطوع فحواها أن الوقت أثمن ما يمكن أن تتطوع به لإسعاد شخص آخر.

و تنظم مبادرة "يوم لدبي" ورشة عمل بالتعاون مع مجلس شباب دبي لمواءمة الجهود حول إيجاد آليات جديدة لدعم المبادرة وتفعيل مبدأ المشاركة والعطاء وبحث طرق الارتقاء بالعمل التطوعي وتوظيفه بالشكل الأمثل وكيفية استحداث فرص تطوعية مبتكرة.

و زار سموه منصة هيئة تنمية المجتمع التي شهدت إطلاق " منصة ساهم" أول منصة ذكية مجتمعية لقياس ورصد أثر مساهمات المسؤولية المجتمعية لرجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص وتعد نموذجا فريدا و عصريا للابتكار في القطاع الاجتماعي و تهدف إلى تحفيز مشاركة الجهات والشركات الخاصة وأصحاب رؤوس الأموال في دعم التنمية المجتمعية من خلال اتاحة منصة ذكية تكشف تقارير المساهمين في تنمية مجتمع دبي بطريقة مبتكره وشفافية عالية.

كما اطلع سموه على مبادرات هيئة تنمية المجتمع في القطاع الاجتماعي لكونها أول جهة حكومية في الدولة تتعاقد مع مخترع إماراتي لتطوير اختراعات تسهل دمج وتمكين أصحاب الهمم.

و زار سموه منصة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي واطلع على أبرز الخدمات الابتكارية المقدمة بأسلوب جديد يهدف إلى كسر الحواجز وتعزيز التواصل بين المؤسسات الحكومية والجمهور.

و قدمت الإدارة أيضا فيلما بعنوان "ومضات من فكر 2018 - بناء مهارات فرق العمل عن طريق علوم الروبوتات" والذي يقدم رؤى استشرافية حول الابتكار والإبداع والإدارة والمجتمع والثقافة مستوحاة من كتاب " ومضات من فكر" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

و تهدف فعاليات شهر الابتكار في إمارة دبي والمقامة في مختلف مناطق دبي إلى استعراض أفضل الممارسات والحلول الابتكارية على صعيد العمل الحكومي وتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع لتبنيها وذلك تماشيا مع مساعي دبي لمواءمة الجهود لتحقيق القفزة النوعية المنشودة وتصميم باقة من البرامج والمبادرات من شأنها تحفيز أفراد المجتمع على الابتكار وتبني الفكر الإبداعي بما يعزز مكانة دولة الإمارات ضمن أكثر الدول ابتكارا على مستوى العالم.

و تنظم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي الفعالية الرئيسية في منطقة سيتي ووك بالتعاون مع عدد من الشركاء وتحاكي في مجملها مختلف جوانب الابتكار وكيفية توظيفها بما يخدم الهدف الرئيس وهو إحداث فارق إيجابي في حياة المجتمع.

وفي سياق حرص دبي على لعب دور ريادي في مسيرة الابتكار والتنمية وإيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرتها تنظم الجهات الحكومية في مختلف مناطق دبي 90 فعالية مبتكرة تدعم بمجملها تحويل مفهوم الابتكار إلى ثقافة مجتمعية وتطويعه لخدمة وتطوير جميع القطاعات الحيوية.