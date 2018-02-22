سفارة الدولة في بلجيكا تهيب بالمواطنين عدم ارتياد منطقة الفورست

أهابت سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في بروكسل بجميع مواطنيها بعدم ارتياد منطقة الفورست (Vorst / Forest )، وفِي حالة الطوارئ يرجى التواصل معنا على الرقم التالي : 026406000

ويأتي هذا الإجراء بعد أن أغلقت الشرطة البلجيكية اليوم الخميس شارعا في جنوب العاصمة بروكسل في عملية أمنية كبيرة تتضمن وحدات مُتخصصة مُسلحة بعد تقرير عن احتمال وقوع جريمة قتل.

ونفت متحدثة باسم الشرطة تقارير إعلامية بأن مُسلحا كان يختبئ في المنطقة. وقالت إن وحدات خاصة من الشرطة الاتحادية انتشرت هناك بعد أن أبلغ رجل بولندي عن مقتل شخص هناك في الصباح.

وأضافت "أنهم يفتشون المباني لكن نستطيع القول إنه لم يقع أي هجوم إرهابي".

ولا تزال بروكسل في حالة تأهب بعد أن قتل انتحاريون 32 شخصا في المطار ومترو الأنفاق في مارس 2016.