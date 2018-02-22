مطارات دبي تحتفل باليوم الوطني للكويت

احتفلت مطارات دبي باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة الذي يصادف الـ 25 من فبراير من كل عام.

ووزع أعضاء فريق الهوية الوطنية في مطارات دبي "هويتي" الورود والحلوى والضيافة العربية والإعلام الكويتية على الزوار الكويتيين القادمين إلى دبي لقضاء إجازاتهم في ربوع الإمارات .. فيما قامت بعض سيارات الإطفاء في مطار دبي برش المياه على طائرة الخطوط الكويتية عقب وصولها إلى مطار دبي ترحيبا بها وبالزوار الذين على متنها.

وتقدم أحمد الخياط نائب رئيس وحدة برامج التميز والشراكات الحكومية التابعة لإدارة الشؤون المؤسسية في مطارات دبي - نيابة عن أعضاء الفريق - بأطيب الأمنيات إلى دولة الكويت الشقيقة بهذه المناسبة العزيزة .. راجيا لها دوام الازدهار وإلى شعبها العزيز موفور الرخاء والمضي قدما على طريق تحقيق تطلعاته المستقبلية.

ويضم فريق "هويتي" ممثلين عن مطارات دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي والإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي وجمارك دبي وهيئة دبي للطيران المدني حيث يسعى الفريق إلى إبراز الوجه الحضاري للدولة وتوجيهات قيادتها الرشيدة الرامية إلى جعل منافذ الدولة جسورا للمحبة والتآخي مع مختلف شعوب وثقافات العالم وتوفير الخدمة المتميزة للملايين من المسافرين والزوار بما يعكس كرم الضيافة والعادات والتقاليد الاصيلة لدى شعب الإمارات.

يذكر أن الكويت تعتبر من أبرز الوجهات تعاملا مع مطار دبي الدولي حيث تقوم أربع ناقلات هي طيران الإمارات و"فلاي دبي" والخطوط الكويتية والجزيرة بتسيير نحو 140 رحلة مباشرة أسبوعيا بين دبي والكويت.