توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع الطفيف نهاراً خاصة على المناطق الداخلية، وتزداد كميات السحب تدريجياً خاصة ليلاً على السواحل والجزر ويحتمل سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط مع وجود السحب.

وحركة الرياح تكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 14 - 28 كم/ساعـة في البداية، تصبح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 12 - 22 كم / ساعة خلال الليل و الصباح الباكر وحالة البحر يكون

الخليج العربي: متوسط الموج يضطرب مع نشاط السحب .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:54 المد الثاني عند الساعة 06:22.

والجزر الأول عند الساعة 12:05 والجزر الثاني عند الساعة 23:13. اما بحر عمان فيكون خفيف إلى متوسط الموج. .ويحدث المد الأول عند الساعة 15:51 المد الثاني عند الساعة 02:35 والجزر الأول عند الساعة 09:09 الجزر الثاني عند الساعة 20:58.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 30 16 85 30

دبي 29 17 80 35

الشارقة 28 15 85 35

عجمان 28 18 85 30

أم القيوين 28 14 85 30

رأس الخيمة 29 15 85 45

الفجيرة 28 18 65 25

العين 32 16 75 15

ليوا 32 14 85 15

الرويس 28 16 85 35

السلع 29 17 85 35

دلما 25 18 80 50

طنب الكبرى 26 19 85 45

طنب الصغرى 26 19 85 45

أبوموسى 25 19 85 45