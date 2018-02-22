" طرق دبي " تدعو ملاك المركبات لاستبدال لوحاتها القديمة

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تصميماً جديداً للوحات المركبات بجميع أنواعها الخفيفة والثقيلة إضافة للدراجات تحمل جميعها شعار دبي الأسود أو الملون لمن كان يقتنيه مسبقاً أو من يرغب في الحصول عليه، وتنفرد اللوحات التي سيتم استبدالها وفق خطة محددة بـ4 سنوات وبرسوم رمزية تبدأ من 35 درهماً للوحتين القصيرتين و50 للطويلتين بأنها أكثر وضوحاً عن السابق، حيث تركت المساحة في جهة اليمين للرقم ليكون أكثر بروزاً، ووضعت علامة «دبي» على اليسار وفي أسفلها الفئة «الكود».

وقال سلطان المرزوقي مدير إدارة ترخيص المركبات في «طرق دبي»: إن الهيئة بدأت عملية الاستبدال للراغبين من أصحاب الأرقام المملوكة والمسجلة على مركبة بجميع أنواع الاكواد اعتباراً من 16 من الشهر الجاري، فيما سيتم استبدال جميع أنواع اللوحات وفق خطة زمنية تطبق على مدار 4 سنوات، وبدءًا من مايو المقبل حيث سيخصص لاستبدال الاكواد «A وB وC».

فيما سيخصص عام 2019 لاستبدال الأكواد من «D إلى I»، وأما الاكواد من «J إلى O» فسيتم استبدالها بحلول 2020، وسيخصص العام الرابع 2021 إلى استبدال باقي الأكواد في جميع أنواع المركبات والدراجات.

ونوه المرزوقي إلى أنه إذا كانت اللوحة القديمة تحمل شعار دبي الملون فسوف يتم الاستبدال بالمبلغ الرمزي المحدد سلفاً وهو 35 للوحتين القصيرتين و50 درهماً للطويلتين، وفي حال رغبة أحد المتعاملين إضافة شعار دبي الملون فسوف يكون قيمة اللوحتين 400 درهم.

مشيراً إلى أنه في حال رغبة العميل المستهدف في البدء بعملية الاستبدال فكل ما عليه هو الدخول إلى موقع الهيئة الإلكتروني وإجراء المعاملة وتحديد تاريخ ومكان استلام اللوحات بالتصميم الجديد وتسليم اللوحات الحالية في مركز من مراكز مزودي الخدمة المحددة على موقع الهيئة.