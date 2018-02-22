عبدالله بن زايد: سفراؤنا يعزّزون مصالح الإمارات بجهود دبلوماسية

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، سفراء الدولة ورؤساء بعثاتها التمثيلية في الخارج. جاء ذلك في إطار الملتقى الـ 12 للسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والذي يعقد بديوان عام الوزارة بأبوظبي ويختتم اليوم. وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لسفراء الدولة لمساهماتهم ولجهودهم ودورهم الكبير في تمثيل الدولة وتعزيز مصالحها، ودفع جهود الدبلوماسية الإماراتية بوجه عام.

وواصل الملتقى الـ 12 للسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج جلساته بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الذين بحثوا سلسلة من التطورات والأحداث الدولية والإقليمية ورصد تأثيراتها المختلفة، بالإضافة إلى عدد من القضايا والفرص والتحديات التي تتعلق بسياسات الدولة وتوجهاتها المختلفة في شتى القطاعات.

لقاء

من جهة أخرى التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، تيمان هوبيرت كوليبالي، وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي في جمهورية مالي.

جرى خلال اللقاء، الذي عُقد في الديوان العام للوزارة بأبوظبي، استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية مالي، وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها في شتى المجالات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحّب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بزيارة تيمان هوبيرت كوليبالي، وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي في مالي.

رسوخ

أشاد الدكتور فيغيان بالاكرشنان وزير الخارجية السنغافوري بقوة ورسوخ العلاقات بين دولة الإمارات وسنغافورة. جاء ذلك خلال مشاركته كضيف شرف ومتحدث رئيسي في ملتقى السفراء، وأكد حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الإمارات خصوصا في ظل التحولات الدولية المتسارعة.