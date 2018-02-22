منصور بن زايد يبحث التعاون مع سلوفاكيا

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في مكتبه بقصر الرئاسة، أمس، غابرييلا ماتيشنا، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية سلوفاكيا، والوفد المرافق لها.

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا في مختلف المجالات، خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، إلى جانب تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء حمد عبد الرحمن المدفع، الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومحمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، وسعيد البحري العامري، المدير العام لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.