«زايد للإسكان» يبدأ مرحلة استلام «الرقايب 2» في عجمان

كشف المهندس محمد إبراهيم المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الهندسية، في برنامج الشيخ زايد للإسكان لـ«البيان»، أن اللجان الهندسية بدأت مرحلة استلام الوحدات السكنية لمشروع حي «الرقايب 2» السكني بإمارة عجمان، من المقاولين، استعداداً لتسليم المستفيدين وحداتهم بداية الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف أن مؤشرات الاستلام الأولي للمشروع التي تقدر مساحته بـ502 ألف متر مربع، وتبلغ كلفته 350 مليون درهم، سجلت بعض الملاحظات البسيطة والتي تتعلق بالأمور الإجرائية مثل التأكد من شهادات الإنجاز والضمانات الورقية، التي لن تؤثر في السير ضمن المعدلات الزمنية المقررة للمشروع، وأن هناك تنسيقاً يتم حالياً للانتهاء تماماً من تلك الملاحظات الهندسية، التي ذكرتها اللجان المختصة من قبل البرنامج، لافتاً إلى أنه جارٍ التأكد حالياً من كل هذه الإجراءات الخاصة بتسليم المشروع.

وأفاد المنصوري أن البنية التحتية للمشروع اكتملت تماماً حيث تم الانتهاء من شبكات الصرف الصحي، وتمديدات وصلات شبكات الكهرباء والمياه، وأن المستفيدين يمكنهم البدء باستكمال إجراءات توصيل الخدمات مع الجهات المعنية، مثل الجهات المختصة بحكومة عجمان، والهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، لافتاً إلى أن الطرق الداخلية التي تخدم 306 من المساكن النموذجية، أصبحت جاهزة أيضاً فيما بلغت تكلفتها 13 مليون درهم.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الهندسية في البرنامج، إن المشروعات الإسكانية التي يقدمها البرنامج تتسم بمستوى خدمات متميز، يعد الأفضل عالمياً من حيث تطبيق المعايير الإنشائية والاستدامة، وهذا بشهادة المتخصصين في هذا المجال، لافتاً إلى أن حي الرقايب حصل على تقييم لؤلؤتين من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، لاستيفائه متطلبات معايير برنامج «استدامة» للتقييم بدرجات اللؤلؤ لمرحلة التصميم، وهذا يعكس المجهودات التي يقدمها البرنامج بهدف إسعاد المواطنين.

ساحات اجتماعية

ويطبق المشروع نظام «اتحاد الملاك» لإدارة الأحياء السكنية من قبل المستفيدين الذي من شأنه أن يضمن لهم الارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة التجارية والترفيهية والاجتماعية المتوفرة ونوعيتها، كما سيتم تشكيل مجلس إدارة للأحياء السكنية عن طريق الترشح والانتخاب، وذلك لتولي إدارة المناطق المشتركة في الحي بما يساهم في تطويرها وتحسينها وبما يضمن المشاركة المجتمعية.

وسيضع برنامج زايد للإسكان معايير لاختيار الأعضاء بهذا الاتحاد، فضلاً عن تحديد مهام واضحة لدور المجلس بوجود عضو من البرنامج لأول عامين من تشكيل المجلس لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة وتقديم الدعم اللازم في هذه التجربة الجديدة، وأن ذلك سيعمل على جعل الأحياء السكنية اجتماعية ومستدامة، فضلاً عن الاستثمار الأمثل لإمكانياتهم وأفكارهم المبتكرة واستغلال المساحات في المجمعات السكنية ولاستثمارها بالشكل الجيد.