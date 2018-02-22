سعود المعلا وسعود بن صقر يهنئان زايد بن حمدان بعودته سالماً

هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.. الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بمناسبة عودته إلى أرض الوطن سالماً.

جاء ذلك خلال زيارة سموهما، أمس، لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل - أبوظبي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عن فخرهما واعتزازهما بعودة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ورفاقه البواسل، إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته بعد أن منّ الله عليهم بالشفاء.

وأكد سموهما أن بهجة الإمارات قيادة وشعباً بعودة بطل من أبطالنا هو تقدير واعتزاز لما قدمه من بسالة في ميادين العز والفخر، وهو النموذج الفذ الذي يحتذي به الشباب.

وأشاد سموهما بالملاحم البطولية التي يسطرها أبناء قواتنا المسلحة في ميادين العز والكرامة، داعيين الله العلى القدير أن يحفظ أبطالنا، وأن يشفي مصابينا، وأن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته.

كما حضر الاستقبال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان البلاد وجمع غفير من المواطنين.