«البيان»تقف على استعدادات «حصن الاتحاد 3» في العين

وقفت «البيان» ميدانياً أمس على استعدادات القوات المسلحة لتنظيم فعاليات العرض العسكري «حصن الاتحاد 3» الذي ستحتضنه مدينة العين السبت المقبل في مطار العين الدولي.

وزارت «البيان» موقع الحدث ورصدت التجهيزات للحدث الوطني الكبير، الذي يهدف إلى إظهار القدرات العسكرية الفائقة لمختلف وحدات القوات المسلحة التي أرست نموذجاً يحتذى من الأمن والاستقرار والتعايش في دولة الإمارات.

ووفرت اللجنة المنظمة للحدث أماكن لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة العرض ومشاركة أبناء القوات المسلحة مشاعر الفخر وروح الوحدة والاعتزاز. كما تم تخصيص قرية ترفيهية ستبدأ الفعاليات فيها الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.

وتتضمن القرية جميع برامج الترفيه من الألعاب والمأكولات التراثية وعربات المأكولات الحديثة والخيام التراثية والمتحف العسكري والصقارة وركوب الخيل وغيرها من الفعاليات، كما تم نصب شاشات عملاقة ومنصات تتسع لعدد كبير من الجمهور للاستمتاع بالعرض الحي عن قرب وبشكل مباشر، إضافة إلى متحف للمعدات والآليات العسكرية.

يذكر أن الدعوة لحضور العرض العسكري الذي سيبدأ الساعة 4.30 عصر السبت المقبل، عامة ولا تحتاج إلى تذاكر أو تسجيل.

ونبهت القوات المسلحة الجمهور الكريم إلى توقع سماع أصوات عالية صادرة عن حركة الطائرات وناقلات الجند مع بدء التحضيرات للعروض، داعية إلى زيارة الموقع الرسمي للعرض العسكري http:/‏/‏www.unionfortress.ae/‏ للاطلاع على خريطة الموقع وأماكن مشاهدة الحدث الكبير.