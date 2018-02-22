إماراتيون يشاركون قصص نجاحهم في العثور على وظائف

تنطلق الشهر المقبل في دبي فعاليات معرض الإمارات للوظائف، المعرض الرائد في الدولة لتوظيف وتدريب المواطنين والذي يستضيف سنوياً الآلاف من الطلاب والخريجين والخبراء الشباب الباحثين عن الوظائف في المؤسسات والشركات الناجحة في القطاعين الحكومي والخاص.

وعلى مدار سنوات انعقاده، ساهم معرض الإمارات للوظائف، الذي تقام دورته لعام 2018 في الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، بتوظيف أعداد كبيرة من الإماراتيين، الذين لم يتوانوا عن مشاركة قصص نجاحهم في المعرض بهدف تشجيع الشباب الإماراتي للحضور والاطلاع على العدد الكبير من الوظائف المتاحة لهم واستغلال فرص عقد المقابلات وجهاً لوجه مع صناع القرار ضمن المؤسسات المشاركة.

وقال منذر محمد الهاشمي، مهندس صيانة المعدات في إينوك: «حضرت إلى معرض الإمارات للوظائف للبحث عن وظيفة في شركة مستعدة لقبولي في بداية حياتي المهنية والاستثمار في تعليمي وتدريبي. وقمت بعملية سريعة صنّفت فيها الشركات وحددت تلك التي تلائم اهتمامي والتي أبدت استعدادا لضم المواهب الجديدة ودعم مسارهم المهني».

وأضاف: «من أهم الأشياء التي ساعدتني في مهمتي، تواجد المسؤولين وصناع القرار في منصات الشركات العارضة، والذين كانوا حاضرين للإجابة عن تساؤلاتي.

هذه الخطوة ساهمت في تسريع مرحلة الاستفسار والتفاعل والمناقشة وأتاحت لي إمكانية التقديم مباشرة للوظائف، وبعد اختتام الفعالية، كانت إينوك إحدى الشركات التي اهتمت بقدراتي ومواهبي وتابعت طلبي، وحددت موعداً لعقد مقابلة أخرى، وفي النهاية قامت بعرض الوظيفة علي، وعند الاطلاع على ملخص المهام والعرض، قررت الموافقة وانضممت لفريق عمل إينوك».

ومن جانبها قالت نورة أحمد، مسؤول تدريب عملي في كلية علوم الاتصال والإعلام لدى جامعة زايد:«أشارك في معرض الإمارات للوظائف لاكتساب المعرفة والاطلاع على سوق التوظيف والتعرف على الوظائف المتاحة للمواهب الإماراتية، بالطبع كنت مستعدة لتطوير مهاراتي وقد تعلمت الكثير في الجامعة، لذا كنت أبحث عن وظيفة أجد نفسي فيها.

خلال وقتي في هذا المنصب تلقيت الكثير من التدريب مما ساعدني على التقدم، كما تلقيت تشجيعاً للمشاركة في الأحداث التي تسمح لي أن أعرب عن نفسي نيابة عن الجامعة من خلال إبراز أفكاري الخاصة أمام الجميع. لقد قمت أيضا بمبادرتي الخاصة للاطلاع على تدريبات إضافية متعلقة بالمهام التي أستخدمها في حياتي المهنية اليومية».

وتسعى نورة باستمرار لاستغلال الفرص المتاحة لها لتحسين مهاراتها واكتساب المزيد من المعرفة، وبصفتها مسؤولة المتدربين، تقوم بمشاركة كل شيء جديد تكتسبه مع طلاب جامعة زايد لمساعدتهم في بناء مستقبلهم المهني الطموح.

ومن جانبه قال راشد محمد عيسى، ضابط الموارد البشرية لدى اللجنة العليا للتشريعات: «حضرت إلى معرض الإمارات للوظائف عندما كنت في المراحل الأخيرة من دراستي الجامعية، وكنت أبحث عن فرص لخوض تحدّ جديد والاطلاع على نوعية الوظائف المتوفرة والتي يمكنني التقديم لها سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، وساهم المعرض في تسهيل خطوة مناقشة الفرص الوظيفية والمهام مع صناع القرار في الشركات الحاضرة في المعرض».