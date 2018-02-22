علي صالح.. يبصر بالحروف

لم تمنعه إعاقته المتمثلة في «ضعف الإبصار» من المضي قدماً في تحقيق أحلامه، بل على العكس حولها إلى حافز وتحدٍّ للوصول إلى كل ما يرغب في تحقيقه من طموحات وأحلام، فجعل همه الأول في القراءة بطريقة «برايل»، واستطاع أن يختم ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم ويداوم على الصلاة في المسجد وممارسة الرياضة وتحصيل العلم والتعلم بكل الوسائل المتاحة لديه.

علي صالح علي محمد 14 عاما من عجمان، يدرس بالصف التاسع في المعهد العلمي الإسلامي يعتقد أن الاعتماد على الذات في كل شؤون الحياة يجعل الإنسان يتحمل المسؤولية مبكرا فلا يركن إلى مساعدة الآخرين.

كان علي صالح من بين الفائزين في مشروع القصة المقروءة بطريقة «برايل» داخل الدولة وخارجها في دورتها التاسعة والتي نظمتها مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وقبل أسبوعين شارك في مسابقة رياضية للعدو في عجمان وهي بطولة عام زايد 2018 وهو عضو في نادي عجمان الرياضي وحصل على العديد من الجوائز وشهادات التكريم من عدة جهات ومؤسسات رياضية وثقافية.

ويرى الطالب علي صالح الذي ينوي التخصص في الشريعة والقانون ويحلم بأن يكون في المستقبل قاضيا أو خطيبا، أن القراءة مثلها مثل كل القيم الإنسانية المكتسبة التي يجنيها الإنسان طوال مراحل حياته المختلفة، فإذا نشأ في بيئة تشجع على القراءة وتحتفي بالثقافة لا شك أنه سيكتسب بطبيعة الحال تلك القيمة الجميلة التي تتجلى إيجاباً في ثقافته وتفكيره وحتى في تصرفاته، أما من ينشأ في بيئة بعيدة عن الكتاب والقراءة فينعكس سلباً على كل تصرفاته.

وبمساعده والدته تمكن علي من اكتساب مهارات ومعارف كثيرة من خلال القراءة مكنته من مجابهة كل التحديات وتجاوز كل الصعاب التي كانت تصادفه، فضلاً عن تنمية القيم النبيلة. ويهوى علي صالح العديد من الألعاب الرياضية والتي يداوم عليها في نادي عجمان الرياضي وتعد لعبة «البلاي ستيشن» من الألعاب المحببة لديه والتي يتنافس بها مع إخوته، إلا أن قراءة الشعر العربي القديم وكذلك الشعر النبطي من أهم الهوايات التي يحرص على ممارستها.