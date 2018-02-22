توقعات الطقس من الخميس إلى الإثنين

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس - من الخميس إلى الإثنين - رطبا بوجه عام وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة.

وأشار المركز في بيان له إلى أن الطقس سيكون اليوم الخميس رطبا وقد يتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية والساحلية وغائما جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع وتزداد كميات السحب تدريجيا خاصة ليلا على السواحل والجزر ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة أحيانا وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/ س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي قد يضطرب مع وجود السحب ويكون خفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس الجمعة سيكون غائما جزئيا إلى غائم أحيانا وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة على بعض المناطق الشمالية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة أحيانا وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س على البحر الذي يظل متوسط الموج في الخليج العربي يضطرب مع نشاط السحب، ويكون خفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

ونوه إلى أن الطقس يوم السبت سيكون غائما جزئيا الى غائم أحيانا، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة خاصة السواحل والمناطق الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة خاصة ليلا وتكون الرياح معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خاصة على البحر مع نشاط السحب والمناطق المكشوفة وتكون مثيرة للغبار أحيانا وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/ س على البحر الذي يكون متوسطا إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم الأحد يصبح الطقس غير مستقر وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة يتخللها بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، خاصة على البحر والمناطق المكشوفة وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/ س على البحر الذي يصبح مضطرب الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويكون الطقس يوم الإثنين غائما إلى غائم جزئيا نهارا مع استمرار سقوط الأمطار على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة وتقل كميات السحب تدرجيا في المساء والليل والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، خاصة على البحر والمناطق المكشوفة وقد تكون مثيرة للغبار وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/ س على البحر الذي يصبح مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.