شرطة أبوظبي تستشرف حلولا ابتكارية للحد من حوادث الضباب

ناقشت ورشة "استشراف الحلول الابتكارية للاستجابة الشرطية للحد من الحوادث المرورية أثناء الضباب" التي نظمتها شرطة أبوظبي في فندق انتركونتيننتال أبوظبي اليوم الحلول العامة والابتكارية للتعامل مع حوادث الضباب.

وشارك في الورشة شركاء شرطة أبوظبي الاستراتيجيون كممثلين عن عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية منها دائرة النقل، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، و"موانئ أبوظبي"، و"أدنوك للتوزيع"، ودائرة التنمية الاقتصادية إلى جانب مؤسسة أبوظبي للإعلام.

و قدم طلاب وطالبات مبتكرون من جامعتي الإمارات وخليفة، وكليات التقنية العليا، مقترحات حول الحلول المثالية للحد من حوادث الضباب، وتحدث سائقون عن تجربتهم خلال معاصرتهم حادث الضباب الذي وقع في إمارة أبوظبي في السادس من فبراير الجاري الذي نتج عنه اصطدام 44 مركبة.

و أكد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي لدى افتتاحه الورشة، حرص القيادة الرشيدة على التواصل المستمر بين مختلف المؤسسات لتحقيق المصلحة المشتركة لتعزيز الأمن والأمان، وصون مكتسبات الوطن.

و أشار إلى أهمية الورشة في تبادل الأفكار ومناقشة الآراء مع الشركاء و المفكرين والمتخصصين لتوعية المجتمع، وتوظيف الممكنات والقدرات التقنية المتقدمة وصولا إلى الحلول الملائمة للحد من حوادث الضباب، في إطار تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، المتمثلة في جعل الطرق الأكثر أمانا.

وقال: "إن دعم الابتكار والمبتكرين ركيزة أساسية للتميز في الخدمات" لافتا إلى مشاركة مجموعة من المبتكرين من منتسبي شرطة أبوظبي ومن طلبة الجامعات المحلية العريقة".. مؤكدا الإيمان العميق بتمكين الشباب والحرص المستمر على تفعيل دورهم في رفع مستوى الخدمات الشرطية المقدمة إلى جانب إشراك أعضاء من مجلسي شباب شرطة أبوظبي ومجلس المرور الذين يسهمون إيجابا في إثراء جلسات المناقشات الحوارية".

و وجه اللواء الشريفي في ختام كلمته بتقييم جميع ملاحظات الحضور ورفع تصور كامل بالملاحظات والمقترحات لدراسة مدى تطبيقها على أرض الواقع بالتعاون مع الجهات المختصة.

حضر الورشة التي نظمتها مديرية المرور والدوريات بالتعاون مع مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي سعادة سعيد الرميثي عضو المجلس الوطني الاتحادي والعميد علي خلفان الظاهري، مدير قطاع العمليات المركزية، والعميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني بأبوظبي، والعميد خليفة محمد الخييلي، مدير مديرية المرور والدوريات، والعميد مهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات، والعقيد خالد عبد الله خوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، وعدد من الضباط من مختلف قطاعات الشرطة.

وتفاعل الحضور مع جلسات الورشة الثلاث التي ناقشت في مجملها المعوقات والتحديات، والحلول العامة، والحلول الابتكارية للحد من حوادث الضباب.

وتضمنت الورشة عرضا حول مشروع الأبراج الذكية، الجاري تنفيذه قريبا، والذي تم تصميمه لتفادي الحوادث المرورية الناجمة عن انخفاض مستوى الرؤية، الذي يسببه تكاثف الضباب على الطرق وبالتالي الحد من الخسائر البشرية والمادية المترتبة عن تلك الحوادث.

وتحتوي الأبراج الذكية على أحدث التكنولوجيا المتوفرة في الأسواق العالمية منها لوحة تحديد السرعات القانونية في الشوارع، وكاميرا المراقبة التي تعد ذاكرة تلفزيونية مغلقة لمراقبة الطرقات، وكاميرا تعـرف تلقائي على لوحات المركبات، ورادار.

و استعرضت طالبات من كليات التقنية العليا للطالبات بالعين، خلال الورشة، برنامجا ابتكاريا تقنيا للحد من حوادث الضباب لاقى دعما مباشرا من سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي والابتكار .. مشروع تخرج مشترك لطالبات وهم شيخة الجابري، وموزة المهيري، ومهرة العامري، وأمل الكعبي.

ويعمل الجهاز على قياس كثافة الضباب عبر قرون استشعارية يتم تثبيتها أعلى أعمدة الإنارة على الطرقات، ثم يرسل النتائج التحليلية إلى نظام الإخطار عبر برنامج "خرائط جوجل" حيث تظهر الخارطة، الأماكن والشوارع التي يوجد فيها الضباب من خلال تمييزها بثلاثة ألوان مختلفة " عالية الكثافة الأحمر، متوسطة الكثافة الأخضر و منخفضة الكثافة الأبيض".

ويمكن للسائقين رؤية مدى انتشار الضباب المتشكل الذي يغطي الطرقات عبر تطبيقات الهاتف المتحرك أو أجهزة الملاحة المرتبطة بالأقمار الصناعية، ليتسنى لهم تأجيل رحلاتهم لحين انقشاع الضباب وبالتالي يحد هذا البرنامج من الحوادث المرورية، نظرا لانعدام أو تدني الرؤية أثناء القيادة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الحملات الوطنية التي تقوم بها الجهات المعنية بالدولة، لتثقيف وتنبيه السائقين بأهمية القيادة بحذر، مع ضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور، والتي تعد بمثابة طوق سلامة ونجاة للجميع، للحد من حوادث الضباب.

وأدرجت شرطة أبوظبي، عبر موقعها ومنصاتها للتواصل الاجتماعي، استبيانا بعنوان "goo.gl/XRVVzA " والذي يتيح للجمهور تقديم مقترحاتهم لرفع مستوى الاستجابة الشرطية، للحد من الحوادث المرورية أثناء الضباب.. والاستبيان مدرج باللغتين "العربية والإنجليزية"، وجاري العمل على ترجمته باللغة الأردو ولغات أخرى.