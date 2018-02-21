شرطة عجمان تفوز بالمركز الأول في جائزة الأمير نايف للأمن العربي

فازت القيادة العامة لشرطة عجمان بالمركز الأول في جائزة الأمير نايف للأمن العربي، فئة الأداء الأمني المتميز لعام 2017، الجائزة تمنح من منظمة مجلس وزراء الداخلية العرب للمؤسسات المتميزة في قدراتها المؤسسية وقدرات العاملين، والمساهمة في تأسيس ودعم المشاريع والمبادرات المتميزة التي تحقق التفاعل بين الأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي أن فوز شرطة عجمان بالمركز الأول في جائزة الأمير نايف للأمن العربي، فئة الأداء الأمني المتميز لعام 2017، يعتبر إنجازاً عظيماً وفخراً، حيث تعتبر الجهات الفائزة بهذه الجائزة من الجهات الرائدة في الأداء الأمني، مشيراً سعادته إلى أن هذا الإنجاز يُضاف إلى منجزات وزارة الداخلية وشرطة عجمان ويرفع من سمعتها وريادتها عربياً ودولياً، ويعتبر حافزاً لزيادة العزم على مواصلة مسيرة العطاء والتميز المؤسسي.

وقدم قائد عام شرطة عجمان التهنئة بمناسبة هذا الفوز إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي، وإلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى جميع موظفي شرطة عجمان، لتحقيق القيادة لهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن هذا الانجاز جاء تجسيداً لهذا الدعم الحكومي والقيادي والاهتمام الكبير والرعاية التي عززت الارتقاء بمستوى القيادة إلى مصاف الدول المتميزة عالميا.

وأضاف أن شرطة عجمان تميزت بأدائها الأمني من خلال عدد من الإنجازات الأمنية التي تخدم المجتمع وتحقق التفاعل بين الشرطة ومؤسساته، ومنها تنظيم "مؤتمر الاستدامة الأمني الأول" لحماية حقوق الملكية الفكرية ومحاربة البضائع المقلدة، وأنجزت أحد أكبر مشروعاتها الأمنية وهو مشروع " عجمان دار الأمان " منظومة المراقبة الأمنية لجميع الطرق الرئيسية والمناطق الاستراتيجية والحيوية في الإمارة، ودعمت منظومتها الأمنية بإطلاق "دورية أمان" لتمارس مهام فرض الأمن والحماية للسكان في المناطق السكنية، ومشروع " لحمايتكم " لفرض نظام المراقبة على المباني لتعزيز الدور الوقائي للشرطة ودعم زمن الاستجابة في إمارة عجمان.

وأشار إلى أن شرطة عجمان دعمت أدائها الأمني بتطوير مبادرة "شرطة المستقبل" السنوية لتخريج أجيالٍ واعية قادرة على البذل والعطاء، وعززت دور الشرطة المجتمعية وانخراطها في المجتمع من خلال مبادرات مجتمعية، بالإضافة إلى تطوير وتفعيل الخدمات في مراكز الشرطة الشاملة، وبذلك استطاعت شرطة عجمان الوصول إلى نسبة 98% في نسبة الشعور بالأمان، وحققت التميز والريادة في الأداء الأمني والمجتمعي.

من جانبه قال العقيد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية أن شرطة عجمان حققت العديد من الإنجازات في المجال الأمني، ومكافحة الجريمة والمجرمين، باتخاذ الأساليب العالمية الحديثة، وتولي اهتماماً كبيراً للتصدي لعصابات ترويج المخدرات وحماية الشباب من مخاطرها، ونفذت مشروع الدرع الواقي لترفع نسبة الشعور بالأمان لضمان الاستقرار وتوفير البيئة الآمنة لمجتمع عجمان.

وأضاف مدير عام العمليات الشرطية أن شرطة عجمان تسعى بخطىً واثقة لتحقيق مستويات أعلى من التميز والريادة في تقديم الخدمات الأمنية وفرض الامن والأمان، وهو ما يعزز ويدعم رؤية دولة الإمارات بأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، ويحقق استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان، وهذا ما أهلها للفوز بالمركز الأول في جائزة الأمير نايف للأمن العربي، فئة الأداء الأمني المتميز لعام2017.