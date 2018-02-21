سارع لدفع مخالفة مركبتك بقيمة مخفضة قبل 1 مارس

دعا العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، كافة أفراد الجمهور إلى الاستفادة من قرار خفض قيمة المخالفات قبل انقضاء المدة التي تنتهي في (1) مارس 2018، لافتاً إلى أن من يفوت فرصة دفع مخالفاته المتراكمة خلال هذه الفترة لن يستفيد بعد ذلك من قيمة الخصم.

وأكد أن خفض قيمة المخالفات سيسهم بشكل كبير في التسهيل على أصحاب المركبات التي تراكمت عليهم مبالغ كبيرة جراء المخالفات من تسوية أوضاعهم ودفع قيمة المخالفات بعد منحهم الخصم، معرباً عن أمله في أن قرار الخفض يسهم في حل مشكلة تراكم المخالفات على كثير من السيارات وعدم تجديدها حتى الآن، لافتاً إلى أن الخصم متاح أيضاً عند سداد بدل النقاط المرورية، والهدف من التخفيض هو تشجيع السائقين على دفع المخالفات المتراكمة عليهم، وتأمين سياراتهم وتجديد الملكيات بطريقة قانونية، بدلاً من التعرض لمزيد من المخالفات.

وقال إنه بإمكان المستفيدين سداد قيمة المخالفات عبر الخدمات الذكية، سواء موقع شرطة دبي أو تطبيقها الذكي أو من خلال وسائل السداد التقليدية، مثل فرعي الإدارة العامة للمرور، وماكينات الدفع أو مراكز الشرطة أو مكاتب هيئة الطرق والمواصلات، ومحال الصرافة.

وأكد العميد المزروعي أن خفض قيمة المخالفات يشمل مختلف لوحات الأرقام، سواء كانت خصوصية أو تجارية أو غيرهما، ويمكن لأصحاب المركبات المحجوزة الاستفادة من القرار لتسوية المبالغ المترتبة عليهم واستلام مركباتهم، معتبراً أن من الضروري أن يكون خصم قيمة المخالفات حافزاً للسائقين على الالتزام بقوانين السير والمرور.