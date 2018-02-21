حل ذكي للتعرف إلى الهوية وتوقيع العاملين

أطلقت الدنمارك في عام 2010 حلاً ذكياً ناجحاً للغاية للهوية والتوقيع الإلكتروني، باسم «نيم آي دي» (الهوية السهلة)، ليحل محل عدد من الحلول اليدوية للتعرف إلى الهوية والتوقيع في القطاعين العام والخاص بدرجات متفاوتة من الأمن.

ويوفر «نيم آي دي» حلاً واحداً للوصول إلى أكثر من 300 موقع إلكتروني للقطاعين العام والخاص، التي تتطلب توقيعاً أو تعريفاً بالهوية، وبالتالي يسمح نظام الهوية السهلة للمواطنين بتوقيع المستندات القانونية بمنتهي السهولة والوصول إلى الخدمات الحكومية أو المواقع الإلكترونية التي تحتوي على بيانات شخصية بالغة الحساسية.

ويمكن استخدام تطبيق تسجيل الدخول عبر أي جهاز سواء أكان هاتفاً ذكياً، أم جهازاً لوحياً أو جهاز كمبيوتر شخصياً.

واليوم يستخدم أكثر من 4.4 ملايين شخص نظام الهوية السهلة، أي جميع السكان البالغين في الدولة تقريباً.

وأسهم إنشاء نظام موحد جديد في زيادة الأمن للمتعاملين بشكل كبير. ويسمح هذا الحل بالمصادقة على الهوية من خلال عاملين، إذ يتطلب كلمة مرور بالإضافة إلى رمز يتم الحصول عليه من بطاقات مطبوعة أو مفاتيح الإلكترونية.