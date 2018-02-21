حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الزفاف الذي أقامه عبدالله سليمان محمد الشيبة الشحي، لمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة محمد أحمد عبدالله دلك الشحي.

كما حضر الاحتفال الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للاحتفالات في منطقة السيح برأس الخيمة، الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية، والشيخ سالم بن محمد بن ناصر القاسمي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد وجمع من المدعوين. وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيوخ والحضور، العريس ووالده ووالد العروس وأقاربهما، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة. وقدمت الفرقة الحربية مجموعة من الأهازيج الشعبية التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.