حمدان بن زايد: محمد بن راشد قائد ملهم

ثمّن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق اسم الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على شارع المدينة الأكاديمية في دبي.

وقال سموه: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد ملهم وقدوة، ومحطّ أنظار كل شاب طموح، كما أن سموه شخصية قيادية تعمل وفق استراتيجية عظيمة ورؤى كبيرة، حيث يرى سموه ضرورة الاستثمار في الشباب والتمكين لهم في الوطن».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد: «تضحيات أبناء الوطن وعطاؤهم محل تقدير وثقة قيادتنا الرشيدة، فهم حاضر ومستقبل دولتنا، أعمالهم وبطولاتهم مدعاة للفخر، يتسابقون إلى ساحات الكرامة، حاملين أرواحهم على أكفهم، وإماراتهم في وجدانهم، ليرتقوا إلى ذرى المجد، وليرتقي الوطن بهم أكثر فأكثر».