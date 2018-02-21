حاكم الفجيرة وولي عهده يهنئان زايد بن حمدان بعودته إلى أرض الوطن

هنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بمناسبة عودته إلى أرض الوطن متوشحاً رداء العافية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي.

وعبر صاحب السمو حاكم الفجيرة عن سعادته بعودة الشيخ زايد ورفاقه البواسل بعد أن منّ الله تعالى عليهم بالشفاء، مؤكداً أن الشيخ زايد بن حمدان لبى نداء واجب الوطن وكان في مقدمة الصفوف الأمامية مع إخوانه. وعبر سموه عن اعتزازه وفخره بالمواقف المشرفة والجليلة لأبناء الوطن وهم يسطرون منجزات عظيمة ومفاخر خالدة من التضحية والفداء في سبيل أداء أمانة الذود عن حمى الوطن الغالي والدفاع عن حياضه المقدسة الطاهرة. حضر الاستقبال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين.

والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وراشد عبدالله النعيمي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين.