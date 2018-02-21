حمدان بن زايد: حلول إماراتية رائدة لتحديات المناخ

بمباركة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أطلق سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرة زايد الإنسانية العالمية للطاقة المتجددة «الحياة» ضمن مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي في «عام زايد».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن المبادرة تأتي ضمن جهود دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمواجهة تحديات التغير المناخي والتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال توفير الطاقة النظيفة والمتجددة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «إن دولة الإمارات تسعى دائماً لإيجاد الحلول الرائدة والمبتكرة للحد من الظواهر السلبية التي تهدد الحياة على كوكب الأرض وتوفير ظروف ملائمة للعيش الكريم.

مشدداً سموه على أن المبادرة تعزز الدور الريادي للدولة في قطاع الطاقة المتجددة، فالإمارات تأتي في مقدمة الدول على مستوى العالم بالنسبة لإنتاج الطاقة الشمسية المركزة وأحرزت تقدماً كبيراً في هذا القطاع الحيوي، مشيراً سموه إلى أن محطة شمس1 تعتبر نموذجاً مميزاً لأحدث تقنيات الطاقة الشمسية».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد أن مبادرة زايد الإنسانية العالمية للطاقة المتجددة «الحياة» من شأنها أيضاً أن تدعم مجالات التنمية البشرية في المجتمعات الفقيرة من خلال ما ستوفره من طاقة نظيفة بتكلفة اقتصادية منخفضة لتلك المجتمعات التي تعاني من شح شديد في الخدمات الأساسية.

مشدداً سموه على أن المبادرة ستعمل على تمويل وتطوير حلول مستدامة في الدولة النامية خاصة في مجالات الكهرباء والمياه والزراعة والري مما سيساهم في تنمية اقتصاديات تلك الدول وبالتالي تحسين حياة الشرائح المحتاجة التي تستهدفها هيئة الهلال الأحمر ببرامجها وأنشطتها الإنسانية.

أهداف

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «إن أهداف المبادرة تعزز استراتيجية الهلال الأحمر وخططه فيما يخص استدامة العطاء وتبني المبادرات التي تنهض بمستوى الخدمات الإنسانية وتحقق التنمية الشاملة المستدامة في الدول الأقل نمواً وتحفز النمو الاقتصادي والاجتماعي فيها، وبالتالي الحد من نسبة البطالة بين السكان وتحقيق الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي لهم».

وأشار سموه إلى أن هيئة الهلال الأحمر انتهت من وضع الدراسات اللازمة للمبادرة وفق رؤية ورسالة وأهداف تنموية شاملة.

وسيتم تنفيذ المشاريع والمبادرات الخاصة بمبادرة زايد الإنسانية العالمية للطاقة المتجددة «الحياة» بالتعاون بين هيئة الهلال الأحمر، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

وباتت تقنيات الطاقة المتجددة تلعب دوراً مهماً في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية التي يتزايد تأثيرها على الكوكب، لاسيما في ضوء التطور التقني الكبير في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة. وتساهم مشاريع الطاقة المستدامة والنظيفة في تحفيز النمو الاقتصادي، وبناء مستقبل مستدام في الدول والمناطق التي يتم تنفيذ هذه المشاريع فيها.

مساعدة الدول النامية

تعد شركة «مصدر» مطوراً ومشغلاً رائداً للمشاريع على مستوى المرافق الخدمية والمتصلة بالشبكة، وأنظمة الطاقة المصغرة التي توفر الكهرباء للمجتمعات النامية في مختلف أنحاء العالم، حيث قامت الشركة بتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة في دول عدة شملت أفغانستان وموريتانيا وجزر السيشل ودول المحيط الهادئ.

يذكر أن مبادرة «الحياة» تستهدف مساعدة الدول النامية والمجتمعات المحتاجة والمناطق المتأثرة بالأزمات والكوارث في الحصول على إمدادات الكهرباء والطاقة النظيفة والمستدامة وتوفير المياه الصالحة للشرب من خلال معالجتها وتحليتها إلى جانب تحسين نظم الري في الدول التي تعاني شحاً في المياه وتوفير حلول مبتكرة لتشجيع الزراعة.