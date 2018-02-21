حمدان بن زايد يوجه «الهلال» بزيادة مخصصات الرعاية محلياً

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حرص الهيئة على تبني المبادرات والأفكار الخلاقة التي تعزز جانب المساعدات المحلية وتوسع مظلة المستفيدين من المواطنين خاصة في مجال الرعاية الصحية.

ووجه سموه الإدارة التنفيذية لهيئة الهلال الأحمر بزيادة مخصصات برامج الرعاية الصحية في ميزانية العام الحالي على الساحة المحلية باعتبارها من الأولويات لمساعدة الأسر المتعففة وأصحاب الدخل المحدود.

كما وجه سموه بتكثيف جهود الهيئة على الساحة المحلية والعمل على ترقية البرامج لمواكبة احتياجات العمل الإنساني داخل الدولة.. داعياً إلى وضع الخطط والاستراتيجيات التي تعزز دور الهيئة محلياً وتفي بمتطلبات الشرائح المستهدفة عبر خدماتها في جميع مناطق الدولة وبمختلف مجالات الدعم والمساندة.. مشدداً على ضرورة تحقيق نقلة نوعية وطفرة كبيرة في مستوى مشاريع الهيئة الموجهة للمستفيدين داخل الدولة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه بقصر النخيل الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر للعام الحالي 2018 بحضور الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة وأعضاء المجلس والدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين للهيئة.

وقال سموه: إن «توجه الهيئة في هذا الصدد يأتي منسجماً مع أهداف القيادة الرشيدة في «عام زايد» ويساند جهودها في توفير الحياة الكريمة والرفاهية لشعبها والمحافظة على مستوى الخدمات المتميزة التي تقدمها الدولة له في المجالات كافة».

مساندة ذوي القربى

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: إن «مساندة ذوي القربى والسعي في قضاء حوائجهم واجب علينا جميعاً..

لذلك لا بد من أن تتكاتف جهودنا ونعمل معاً من أجل تحقيق هذه الغايات التي غرسها فينا المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) وتعزيزها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية تبني الهيئة المبادرات والأفكار الخلاقة التي تعمل على حشد تأييد الخيرين والمحسنين والهيئات والشركات لصالح برامج الهيئة المحلية ونسج شراكات هادفة وبناءة معها لدعم توجهات الهيئة على الساحة المحلية.. وحث الداعمين والمانحين على مساندة جهود الهيئة للارتقاء بالعمل الإنساني على الساحة المحلية.

وشدد سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر على أن الهيئة لن تدخر وسعاً في سبيل تحقيق رسالتها وتطلعاتها الإنسانية عبر الانتشار والتوسع في البرامج التي تخدم المستهدفين داخل وخارج الدولة وتلبي احتياجاتهم وتعمل على تحسين أوضاعهم.

وأعرب سموه عن تقديره للدور الذي يضطلع به مجلس الإدارة في توجيه مسيرة الهيئة نحو المزيد من التجويد في الأداء والتميز في العطاء.. موضحاً أن ما وصلت إليه الهيئة من ريادة وتميز في مجالات العطاء الإنساني الرحبة ستظل دافعاً لنا جميعاً لتقديم خلاصة جهدنا وفكرنا لترسيخ مضامين رسالتنا السامية.

وناقش اجتماع مجلس إدارة الهيئة العديد من المحاور التي تعزز مسيرتها مستقبلاً وتفعل آلياتها للنهوض بالعمل الإنساني إلى آفاق أرحب وترقية مجالاته المختلفة.

واستعرض الاجتماع عدداً من التقارير حول برامج الهيئة الإنسانية وعملياتها الإغاثية ومشاريعها التنموية وأنشطتها الأخرى داخل وخارج الدولة خلال العام الماضي.

واطلع مجلس الإدارة على خطط الهيئة المستقبلية ومبادراتها خلال عام زايد في عدد من المجالات التنموية والإنسانية إلى جانب الوقوف على سير العمل في عدد من المشاريع الجاري تنفيذها حالياً في بعض الدول.

كما اطلع على برامج الأتمتة والخدمات الإلكترونية في مجال حشد الدعم لأنشطة الهيئة والتبرع عبر الأجهزة الذكية والرسائل النصية.