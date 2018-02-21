930 مواطناً يفوزون بعقود وموافقات في «أيام التوظيف» بدبي

كشف معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين عن تنظيم أيام مفتوحة للتوظيف في القطاع الخاص خلال الأيام المقبلة في مختلف مناطق الدولة على غرار الأيام المفتوحة التي نظمت في دبي الأسبوع الماضي.

وأسهمت في حصول 930 مواطناً على عقود عمل وموافقات مبدئية في قطاعات الطيران والنقل والتطوير العقاري والاتصالات والتكنولوجيا، وذلك من أصل ألف و623 باحثاً عن العمل حضروا أيام التوظيف.

وأوضح معاليه أن 71 مواطناً ومواطنة حصلوا على موافقات نهائية للتوظيف، فيما حصل 859 آخرون على عروض وموافقات مبدئية للعمل.

مشيراً إلى أن الأيام المفتوحة التي نظمت في الأسبوع الماضي على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الاتصالات وتيكوم وبمشاركة 80 شركة قدمت 707 فرص وظيفية للباحثين تراوحت الرواتب فيها من 9 آلاف إلى 70 ألف درهم.

وأشار إلى أن نحو 693 من الباحثين عن العمل الذين شاركوا في أيام التوظيف لم يجتازوا المقابلات الوظيفية التي أجريت لهم وبالتالي تم رفض قبولهم، وتعمل الوزارة حالياً بالتعاون مع الشركات على تحديد أسباب الرفض لتحليلها وتوفير أسرع الحلول لمعالجتها تمهيداً لتأهيلهم عبر إشراكهم في برامج الإرشاد المهني والتدريب وفقاً للحاجة بما يمكنهم من اجتياز المقابلات الوظيفية مستقبلاً.

مشيراً إلى أن الباحث عن عمل يمنح ثلاث فرص للعمل في القطاع الخاص، وفي حال رفضه يتم تدريبه وتأهليه بما يضمن تذويب كافة المعوقات أمامه.

بوابة التوطين

وأوضح الهاملي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في ديوان الوزارة في دبي بحضور سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.

ومالك آل مالك نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم ومحمد جنيد من هيئة الأوراق المالية والسلع وعدد من المسؤولين في الوزارة أنه تم التواصل مع نحو 9 آلاف باحث عن العمل من المسجلين في بوابة التوطين، إضافة إلى الخريجين وفقاً لقوائم مؤسسات التعليم وذلك من خلال الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

وذلك بالتوازي مع خطة استراتيجية لاستقطاب الباحثين عن العمل للأيام المفتوحة للتوظيف، التي تحمل شعار «عملي فخري واعتزازي» عبر الإعلانات الإذاعية وفي الصحف اليومية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الوزارة تبنت استراتيجية لإدارة أيام التوظيف الثلاثة من خلال أربع مراحل رئيسية شملت تسجيل الباحثين عن العمل فور وصولهم إلى مكان اليوم المفتوح، من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر المطروحة، ومن ثم مرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاعات والوظائف المطروحة.

والتأكد من جاهزيته للمقابلة تليها مرحلة التدريب على مهارات إجراء المقابلة الوظيفية وهي اختيارية وشارك فيها 638 باحثاً عن العمل ومن ثم مرحلة المقابلات الوظيفية التي بلغ عددها 2414 مقابلة.

ودعا وزير الموارد البشرية والتوطين الباحثين عن العمل إلى التفاعل مع أيام التوظيف في القطاعات المستهدفة لكونها تتيح للمواطنين والشركات التواصل المباشر للوقوف عن قرب على طبيعة الوظائف وقدرات ومهارات المتقدمين لها بما يسرع ويسهل من إجراءات توظيفهم تحت إشراف الوزارة، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تنظيم يومين مفتوحين للتوظيف في جميع القطاعات المستهدفة يومي 28 الشهر الجاري والأول من شهر مارس المقبل في الفجيرة.

من جهتهم أعرب شركاء الوزارة في عملية التوطين عن استعدادهم لاستقبال المواطنين في المؤسسات التي يشرفون عليها، حيث قال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني إن هناك تجاوباً واضحاً من قبل الشركات العاملة في قطاع الطيران المدني التي تقدم العديد من فرص العمل الواعدة والمستقبلية للكوادر البشرية الوطنية، مشيراً إلى أن القطاع يضم حوالي 200 ألف وظيفة ومساهمة المواطنين فيها قليلة جداً.

وأيده في ذلك مالك آل مالك نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم» الذي قال إن قطاع الاتصالات يضم أكبر تجمع للشركات العاملة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا في الشرق الأوسط الأمر الذي يؤكد أنه قطاع واعد لتشغيل الكوادر البشرية الوطنية، واصفاً مبادرات الوزارة الخاصة بالتوطين بالإيجابية والجيدة.

وتصدر حملة شهادة البكالوريوس قائمة الباحثين عن العمل الذين شاركوا في الأيام المفتوحة الثلاثة بنسبة 48% جاء بعدهم حملة الثانوية العامة بنسبة 37% والدبلوم بنسبة 9% والدراسات العليا بنسبة 4% والدبلوم العالي 2 في المائة.

بحثت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ووزارة الموارد البشرية والتوطين سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال زيارة وفد من الوزارة يرافقه وفد من منظمات المجتمع المدني في آسيا إلى المؤسسة للتعرف على جهود مكافحة العنف ضد النساء والأطفال والاتجار بالبشر.

باحثون عن عمل: أيام التوظيف نقلة نوعية

تسهيلات كبيرة وإرشادات لإجراء مقابلة ناجحة، وعقود عمل ووظائف فورية، ميزات وجدها زوار «أيام التوظيف» الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين الأسبوع الماضي على مدار ثلاثة أيام في فندق روضة البستان.

والذين وصفوا المعرض بأنه نقلة نوعية لاستقطاب الباحثين عن عمل في القطاع الخاص الذي تتنوع فيه الوظائف والتخصصات وتزيد المساحة فيه لتطوير المهارات والإمكانيات، نظراً لاحتكاك الموظف فيه بخبرات متنوعة، وذلك ما أكده حمد علي الذي قصد المعرض للحصول على وظيفة بعد أن تخرج من تخصص الهندسة الميكانيكية.

وقال علي إنه شاهد نقلة نوعية في آلية تمكين الباحث للحصول على وظيفة والتي تبدأ منذ اللحظة الأولى لدخوله عتبات باب المعرض، حيث يتم استقباله وتقديم نبذة تعريفية له، ومن ثم يطلب منه التوجه إلى القاعة الرئيسة التي تعقد فيها ورش تدريبية ومحاضرات، ويقدم فيها معلومات تساعد الباحث عن عمل في كيفية تقديم نفسه ومؤهلاته بصورة مثالية تساعد على إقناع جهة العمل.

وقال ذياب الظهوري الذي قصد أيام التوظيف من إمارة رأس الخيمة ليحظى بفرصة وظيفية تناسب مؤهلاته العلمية، إن الجدية في تمكين الباحث عن عمل والرغبة في استقطاب المواطنين طغت على أجواء القطاع الخاص، مشيراً إلى أن التنظيم سهل المهمة أمام الباحث عن عمل.

حيث بدت الخيارات واضحة أمامه بفعل الشاشات الإلكترونية والإرشادات التي وضعتها هذه المؤسسات على منصاتها والتي أتاحت للباحث عن عمل الاطلاع على الوظائف دون الحاجة لإضاعة الوقت في الأسئلة والاستفسارات للعارضين.

وفي السياق ذاته قال عبدالله الشحي إن تواجد كبرى الشركات العاملة في قطاعات أساسية في الدولة في مكان واحد، وتقديم وظائف برواتب مجزية من الميزات التي تحسب للمعرض الذي انفرد بتشجيعه وتعزيز نظرة الباحث عن عمل للالتحاق بالقطاع الخاص، من خلال التركيز على الفرص الواعدة التي تضمها القطاعات الحيوية في الطيران والاتصالات وإدارة العقارات.

«توطين 360 درجة» يحفّز الطلبة والخريجين على الالتحاق بالقطاع الخاص

قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين إن الوزارة تعكف حالياً على إطلاق برنامج وطني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تحت مسمى «التوطين 360 درجة» يستهدف تعريف طلبة المدارس والجامعات بأهمية العمل في القطاع الخاص وماهية القطاع الخاص والخدمات والفرص الوظيفية التي يقدمها.

ويندرج البرنامج ضمن إطار حزمة مبادرات وطنية متكاملة تستهدف تشجيع المواطنين في سن مبكرة للعمل في القطاع الخاص عبر تعريفهم بقيمة العمل في القطاع الخاص، وبميزات العمل في القطاع والمستقبل الوظيفي الذي يقدمه، فضلاً عن الخبرات التي سيكتسبها، بما يسهم في تحفيز وتشجيع الموارد البشرية الوطنية على الالتحاق بالوظائف المتاحة.

دراسة

وأفاد معالي ناصر الهاملي: بأن الوزارة شرعت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على دراسة كافة الإجراءات والمعطيات لتطبيق البرنامج الوطني، حيث سيتم استهداف الطلبة المواطنين في سن مبكرة وبشكل مستمر وصولاً إلى فترة دراستهم الجامعية، حيث يتخرج الطالب وهو حريص على البحث عن فرصة وظيفية ضمن الفرص العديدة التي يوفرها القطاع الخاص.

وأضاف: الشواغر في القطاعات الحكومية أصبحت في عصرنا الحالي قليلة ومعظمها وظائف فنية أو تخصصية دقيقة، وهو ما لا يتناسب مع أعداد الخريجين المواطنين والمقدرة بنحو 30 ألف طالب سنوياً، مشدداً على أهمية تنظيم مؤتمرات للتوطين ومنتديات للطلبة والمشاركة في المجالس الشبابية وتنظيم الزيارات إلى المدارس والجامعات وإطلاق برامج التدريب الصيفي والعمل الميداني.

قاعدة

ولفت إلى أن قاعدة البيانات الموجودة في الوزارة تغطي وتوفر ما نسبة 60% من بيانات وأعداد القوى العاملة في الدولة، الأمر الذي دعا الوزارة إلى وضع خطة لإنشاء مرصد بالتعاون مع شركائها سيتضمن عند تدشينه كافة البيانات الخاصة بأعداد المواطنين والمقيمين العاملين في الدولة، تحت مسمى «المرصد الوطني».

وتابع: إن دور الوزارة في ملف التوطين لا ينحصر في مجرد توفير الفرص الوظيفية للباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بياناتها وإنما يتمثل دورها في الإطار العام برسم السياسات العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها، وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، وإجراء المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

، والمساهمة في دعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرصة لهم، ودعم المؤسسات الاستثمارية الصغيرة من خلال تنفيذ مشاريع التوظيف الذاتي للموارد البشرية الوطنية.