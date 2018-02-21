حمدان بن راشد يوجه «آل مكتوم الخيرية» بزيادة دعم مشاريعها في الأردن

وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية بزيادة الدعم للمشاريع الخيرية والإنسانية في الأردن والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تشغيل الشباب والشابات إضافة إلى كافة المبادرات التي تصب في هذا الإطار من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

صرح بذلك ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، وقال إن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للهيئة بدعم المشاريع المشغلة للشباب في الأردن تنطلق من حكم العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين واستجابة لطلب فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني خلال لقاء سموه الأسبوع الماضي.

وأوضح أن عمل الهيئة في الأردن سيتوسع حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة تنظر في المبادرات والمشاريع الصغيرة التي يحتاجها الأردن ودراستها لإقرار تنفيذها حسب الأولوية والحاجة.

وبدوره ثمن رئيس مجلس الأعيان الأردني توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم المستمرة للهيئة بدعم المشاريع والمبادرات المشغلة للشباب في الأردن وتقديم العون والمساعدة للجميع، وقال: العمل الذي تقوم به هيئة آل مكتوم الخيرية وما تقدمه من دعم لم يكن ليتحقق لولا توجيهات سموه صاحب الأيادي البيضاء ودعمه المتواصل للهيئة، مؤكداً أن توجيهات سموه دائماً محل تقدير.

ومن جانبه قال سالم القيسي عضو لجنة المساعدات الإماراتية - الأردنية إن هيئة آل مكتوم الخيرية لديها توجه كبير لدعم مشاريع ومبادرات في الأردن بما يعود بالنفع والفائدة على الأسر المتعففة والمحتاجة، مشيداً بدعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للجنة المساعدات الإماراتية - الأردنية.