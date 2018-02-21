منى المرّي: نادي دبي للصحافة شريك في إبراز ملامح الابتكار الإماراتي

أكدت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة، اعتزاز نادي دبي للصحافة بالمشاركة في «شهر الإمارات للابتكار» من خلال دوره كشريك إعلامي لدورته الثالثة.

حيث سيساهم النادي من خلال هذا الدور إبراز ملامح الابتكار في المجتمع الإماراتي، وتسليط الضوء على أوجه الابتكار المختلفة في دبي لاسيما ضمن القطاع الإعلامي، تماشياً مع استراتيجية النادي ومبادراته المختلفة التي كان عنصرا الإبداع والابتكار دائماً حاضرين في كافة تفاصيلها، التزاماً بنهج دولة الإمارات في جعل الابتكار أسلوب حياة ومكوناً مشتركاً في مساعي دولتنا للوصول دائماً إلى مواقع الصدارة في شتى المجالات.

وشددت على أن دولة الإمارات بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة تمكنت من أن توجد لنفسها مكانة مميزة على الساحة الدولية في الوقت الذي تحول فيه فكر الإبداع والابتكار إلى عنوان عريض لمسيرتها التنموية التي تقوم في جوهرها على تحفيز الفكر الخلّاق وإتاحة المجال أمام الطاقات المبدعة لتقديم أفكار ومشاريع تخرج عن نطاق الأطر التقليدية إلى آفاق التجديد والأخذ بأسباب مواكبة العصر بل واستباقه إلى المستقبل بمبادرات ومشاريع نوعية ضمن مختلف القطاعات.

ونوّهت رئيسة نادي دبي للصحافة بالدور المهم للإعلام في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعريف أفراده بتطورات مسيرة التنمية واطلاعه على مستجدات إنجازاتها، التي تستهدف في مجملها تحقيق هدف استراتيجي واحد وهو السعادة لجميع أبناء الإمارات وكل من يقيم على أرضها أو يقصدها ضيفاً مكرماً.

وكذلك أهمية مساهمة الإعلام في تحفيز الطاقات المبدعة على الابتكار والتجديد وتقديم كل ما يخدم في دفع معدلات التنمية وتعزيز القدرات الوطنية وتأكيد التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة واستنهاض الطاقات الإيجابية لاسيما لدى جمهور الشباب ليكون دائماً في مقدمة الصفوف يعلي صروح التقدم ويسهم في ترسيخ دعائمها.