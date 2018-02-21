أسرة الشهيد: حب الوطن أسمى ما تربينا عليه

أكدت أسرة الشهيد علي المسماري اعتزازها وفخرها بتضحية ابنها في ميادين العز والشرف، مشددة على أن حب الوطن هو الأسمى وهو الذي تربى عليه أبناؤنا.

ولاء

وقال والد الشهيد وهو يتلقى التعازي من المعزين: إن حب الوطن هو الأسمى فقد تربينا وتعلمنا على الإخلاص والتضحية والدفاع عنه، وزرعنا الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا وربيناهم على حب الوطن والتعلق بترابه، وأن يتفانوا في سبيل رفعته، ابني لبى نداء الوطن واستشهاده في أرض المعركة فخر لنا وتاج على رؤوسنا.

وداع

بدورها، أكدت زوجة الشهيد أن آخر كلمات الشهيد لها هي «سأراك في الجنة بإذن الله». وقالت: كانت له الشهادة أعظم الرتب عند الله وأعلاها وخير خاتمة لزوجي البطل الذي خلد اسمه في سماء المجد.

تضحية

وأضافت: «زوجي الشهيد لطالما وضع نصب عينيه وطناً أقسم على الدفاع عنه والتضحية في سبيله، داعية الله أن يتغمد روح الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار بإذنه الله تعالى، معبرة عن شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على وقوفه معهم والعمل على مواساتهم وتقديم الدعم والرعاية لهم، الأمر الذي كان له الأثر الطيب في التخفيف من مصابهم الجلل، واصفة الشهيد بالزوج البطل الذي كان مثالاً للأخلاق والنبل وسط عائلته، الذي كان حاضراً معهم بقلبه وهمته طوال حياته.

عزيمة

وأضافت: أدعو دوماً لجنود الإمارات البواسل أن يسدد الله عزّ وجل رميهم وأن ينصرهم ليعودوا إلى أرض الوطن سالمين، مشيرة إلى أن استشهاد علي ومن سبقه من شهداء الإمارات سيزيد أبطالنا في الجبهة قوة وعزيمة لمواصلة بطولاتهم في ساحات المعركة.