حمد الشرقي وحمـدان بـن محمـد ومحمــد بن حمد يعزّون في الشهيد علي المسماري

قدّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن علي خليفة هاشل المسماري، الذي استشهد خلال أدائه واجبه الوطني في عملية «إعادة الأمل»، ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن، وذلك خلال زيارة سموهم مجلس العزاء في منطقة العويد في الفجيرة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لوالد وأشقاء وذوي المغفور له عن عظيم اعتزازه والقيادة الرشيدة بشباب الوطن في جميع ميادين البذل والعطاء والبناء والتضحية، من أجل إعلاء شأن دولتنا الغالية وحماية مصالحها الوطنية العليا وتعزيز الأمن والعدل والسلام في المنطقة.

وقدّم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة الشهيد علي المسماري، مبتهلاً إلى الخالق تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ووالديه وزملاءه في القوات المسلحة البطلة جميل الصبر وحسن العزاء.

مواساة

إلى ذلك، قدّم واجب العزاء، أمس، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما أمس مجلس العزاء، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة الشهيد البطل، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة، وسالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، كما قدّم واجب العزاء اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة.

والعميد محمد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، والعميد حميد محمد اليماحي، المدير العام للعمليات الشرطية، والعميد سعيد محمد أحمد الحلو، نائب المدير العام للعمليات الشرطية، والعميد أحمد حمدان الزيودي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والعميد الدكتور أحمد الخزيمي، ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وعدد من الضباط.

وعبروا عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

مواساة السفير اليمني

إلى ذلك، قدّم فهد سعيد المنهالي، سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن علي خليفة هاشل المسماري، ودعا السفير المنهالي، خلال تقديم واجب العزاء مساء أمس في إمارة الفجيرة، الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.