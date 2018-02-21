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البيان تنفرد بتوثيق اللحظات الأولى لإطلاق اسم زايد بن حمدان على شارع المدينة الاكاديمية

المصدر:
  • دبي البيان الالكتروني تصوير :خولة خميس
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تنفيذاً لأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإطلاق اسم الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان على شارع المدينة الاكاديمية وذلك تقديرا لما قدمه من تضحيات ومواقف مشرفة في سبيل رفعة الوطن وإعلاء رايته، سارعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتغيير لوحات شارع المدينة الاكاديمية الى شارع زايد بن حمدان آل نهيان وانفردت البيان بتوثيق اللحظات الأولى لعملية تحويل المسمى.

ويعد شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان محوراً رئيسيا موازيا لشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات ويمتد من تقاطعه مع شارع جبل علي لهباب إلى تقاطعه مع شارع عمان بطول 50 كيلومترا منها 25 كيلومترا مفتوحاً أمام الحركة المرورية، فيما سيتم افتتاح الجزء المتبقي بسعة 4 مسارات في كل اتجاه بنهاية شهر مارس المقبل.

 

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