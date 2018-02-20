محمد بن زايد يزور أحمد سلطان الجابر

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم احمد بن سلطان الجابر وذلك بمنزله في مدينة خليفة أ بأبوظبي بحضور شقيقه سعادة عيسى الجابر و أنجاله معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة وسعادة الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وعبدالرحمن احمد الجابر .

ورحب أحمد بن سلطان الجابر بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأعرب عن سعادته وشكره وتقديره لهذه اللفته الكريمة من سموه.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث الودية مع احمد الجابر وأفراد أسرته بما يعكس عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن والحرص المتبادل على التواصل الاجتماعي مستذكرين نهج أصيل أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وسار على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في الالتقاء بالمواطنين وزيارتهم وتلبية دعواتهم .. داعين الله عز وجل أن يرحم المؤسسين ويجزيهم خير الجزاء على ما قدموه لوطنهم وشعبهم وأن يديم الصحة والعافية على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأن ينعم على وطننا الغالي بالخير والأمن والامان.