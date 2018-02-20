آخر الأخبار

الدفاع المدني بالفجيرة يدشن الربوت "سند"

التاريخ:
طباعة Email

تماشيا مع شهر الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، دشن العميد/ علي عبيد الطنيجي مدير عام إدارة الدفاع المدني الفجيرة الربوت (سند) بمركز سعادة المتعاملين والذي يسهم في استخدام و تطبيق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة المتعاملين.

كما أثنى على المجهود الذي بذله فريق العمل:
1- ملازم اول/ حمد عبيد اليماحي
2- مساعد اول / خلفان حسن البصري
3- رقيب اول / محمد عبدالله الشجاع

 

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon