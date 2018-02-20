الدفاع المدني بالفجيرة يدشن الربوت "سند"

تماشيا مع شهر الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، دشن العميد/ علي عبيد الطنيجي مدير عام إدارة الدفاع المدني الفجيرة الربوت (سند) بمركز سعادة المتعاملين والذي يسهم في استخدام و تطبيق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة المتعاملين.

كما أثنى على المجهود الذي بذله فريق العمل:

1- ملازم اول/ حمد عبيد اليماحي

2- مساعد اول / خلفان حسن البصري

3- رقيب اول / محمد عبدالله الشجاع