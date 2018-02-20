"الوطني للإعلام" ينظم إحاطة إعلامية للصحفيين بشأن نظام التصنيف العمري

نظم المجلس الوطني للإعلام اليوم إحاطة إعلامية للصحفيين في مقره الرئيسي بأبوظبي، بشأن نظام التصنيف العمري، الذي صدر مؤخراً عن المجلس، بهدف المحافظة على قيم مجتمع دولة الإمارات ومورثه الثقافي، وحماية أبنائه من المؤثرات السلبية التي يتلقونها من خلال ممارسة الأنشطة الإعلامية المختلفة التي تندرج تحت المصنفات الفنية، وهي الأفلام السينمائية وأفلام الفيديو، والألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو، إضافة إلى الكتب المصورة والروايات المطبوعة والمستخدمة على الشبكة الإلكترونية التي يتم تداولها في الدولة، بما في ذلك المناطق الإعلامية الحرة.

ركزت الإحاطة الإعلامية، التي قدمها الدكتور راشد النعيمي، المدير التنفيذي للشوؤن الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام، وشارك فيها إبراهيم خادم، مدير المحتوى الإعلامي في المجلس، على أهداف النظام والرموز والعلامات التي تستخدم لتحديد مدى ملاءمة المحتوى الإعلامي للفئات العمرية المختلفة، وذلك لنشر الوعي المجتمعي بهذا الخصوص.

وتعليقاً على أهمية النظام، قال الدكتور راشد النعيمي: عمل المجلس على إصدار نظام التصنيف العمري للمصنفات الفنية بمختلف أشكالها وأنواعها، وذلك انطلاقاً من مسؤولياته تجاه المجتمع، ما سيسهم في توفير محتوى إعلامي متوازن ومسؤول يحترم خصوصية الأفراد ويحمي فئات المجتمع المختلفة من التأثيرات الضارة والمحتملة لبعض المصنفات الفنية والإعلامية، كما أن المجلس ومن خلال النظام يلزم ممارسي الأنشطة الإعلامية المرخصة في الدولة، بتصنيف محتوى المطبوعات والأنشطة الإعلامية من خلال تحديد الرموز التي تلائم مختلف فئات المجتمع.

وأكد النعيمي أن النظام يهدف بشكل أساسي إلى توفير الحماية للأطفال والشباب من التعرض لمحتوى غير مناسب لأعمارهم، ويساعدهم في الاختيار الصحيح للمصنفات الفنية ذات المحتوى المناسب لهم، لافتاً إلى أن المجلس بدأ تطبيق النظام بدُور العرض السينمائية والمكتبات ومراكز التسوق الخاصة ببيع ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية، ويعمل حالياً على رفع نسبة الوعي بشأن التصنيف العمري لدى أفراد المجتمع في الدولة.

يذكر أن نظام التصنيف العمري يلزم الجهات المعنية بتصنيف محتوى المطبوعات والأنشطة الإعلامية، وفقاً للأذون الصادرة بمقتضى أحكام النظام، حيث يوفر الحماية من التعرض للمواد التي تسبب الضرر والإزعاج، والتأثيرات الضارة والمحتملة، ويوفّر معلومات كافية عن المصنفات الفنية لمساعدة الأفراد على الاختيار الصحيح.

إلى ذلك، حدد المجلس من خلال النظام مجموعة من الرموز التي تدل على التصنيف العمري المناسب للفئات العمرية المختلفة، حيث إن الرموز الخاصة بمحتوى الأفلام السينمائية والفيديو هي ( G، PG، PG13، PG15، 15+، +18)، كما أن الرموز الخاصة بمحتوى ألعاب الفيديو هي ( 3، 7، 12، 16، 18، 21)، والرموز الخاصة بمحتوى الكتب والروايات هي ( E، 5-3، 9-6، 12-10، 13+، 17+، 21+).

وجدير بالذكر أن النظام يراعي عدم تصنيف أي مصنف تحظر القوانين والأنظمة تداوله، والالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي، واحترام حرية الرأي والتعبير، وحقوق الأطفال في الحماية من سوء المعاملة والإهمال والإساءة والتحقير، وحرية الشعور بالأمان، بما في ذلك الحماية من التعرض للمواد غير المرغوب فيها والتي تعد مسيئة للدولة والمجتمع ومنافية للثوابت والموروث.