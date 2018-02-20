شرطة رأس الخيمة تدعو السائقين إلى تسديد مخالفاتهم قبل انتهاء مهلة التخفيض

جددت إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة دعوتها لأصحاب المركبات إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق قرار تخفيض قيمة المخالفات المرورية التي تصل إلى 50%، والتي من المقرر أن تنتهي في 28/2/2018 والالتزام بالتعليمات والتوجيهات المعمول بها.

ودعا العقيد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة، السائقين ومستخدمي الطريق إلى الاستفادة من تلك المبادرة لتصحيح أوضاعهم والالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وتفادي العقوبات المترتبة على مخالفتها والحرص على عدم تكرارها والتقيد بالسلوكيات الإيجابية من خلال قيادة المركبات بطريقة آمنة في الطريق.

وأكد الصم أن هناك عدة قنوات يتم عبرها تسديد المخالفات المرورية، ومنها موقع وزارة الداخلية عبر تطبيق “moi”، بالإضافة إلى مركز خدمات المرور والترخيص، وأفرع المرور الجغرافية بمراكز الشرطة الشاملة على مستوى الإمارة ومحطة الفحص الفني.