إخماد حريق مركبة بعجمان

أخمدت فرقة إطفاء من الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان صباح اليوم حريقاً شب في مقدمة مركبة في منطقة الجرف بالقرب من مجمع المدارس، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأفاد رئيس قسم المراكز المقدم مصطفى سلطان آل علي، أن بلاغاً ورد إلى غرفة العلميات في تمام الساعة الثامنة صباحاً بشأن حريق مركبة، فانتقلت مركبات الدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الحادث، مشيراً إن باشرت على الفور بمكافحة الحريق، واستمرت عملية التبريد نحو دقائق معدودة.

وناشد آل علي أصحاب المركبات، المراقبة اليومية لمعدلات مياه التبريد وزيت المحرك، وتنفيذ صيانة المركبات من قبل فني مختص، وإغلاق خزان الوقود لمنع التسرب لتفادي خطر الاشتعال، الامتناع عن التدخين وإبطال المحرك عند تزويد المحرك بالوقود، الاحتفاظ بمطفأة الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية في المركبات والتدرب على كيفية استخدامهما، مؤكداً أن الوقاية خير من العلاج.