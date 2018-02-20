مجلس الإمارات للقِبَالة والتمريض يستعرض الإنجازات والخطط المستقبلية

تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس الإمارات للتمريض والقِبَالة رئيسة سلطة مدينة دبي الطبية، ترأّس الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتمريض والقِبَالة للعام 2018 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات، لاستعراض أهم إنجازات العام الماضي، ومناقشة الخطط المستقبلية لتعزيز مهنة التمريض خلال السنوات الثلاث المقبلة.



حضر الاجتماع الدكتور يوسف محمد السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، والدكتور عامر الشريف، المدير التنفيذي لقطاع التعليم في سلطة مدينة دبي الطبية، وأعضاء المجلس ممثلي كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الصحة بأبوظبي، وسلطة مدينة دبي الطبية، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية، وجامعة الشارقة، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية، وجمعية التمريض الإماراتية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء ومنسقي اللجان التابعة للمجلس.

وفي بداية الاجتماع، رحّب الدكتور محمد سليم العلماء بالحضور وأشاد بما تم إنجازه خلال الأعوام الماضية منذ تأسيس المجلس، بفضل رعاية وتوجيهات سمو رئيسة المجلس، منوهاً بما قامت به اللجان العلمية التابعة للمجلس في مجال توحيد معايير التعليم والتسجيل والمزاولة، فيما جرى استعراض أهم إنجازات اللجان العلمية للمجلس والخطط المستقبلية لعامي 2018-2019.



إنجازات اللجان وخطط المستقبل

وتضمنت الإنجازات التي تم استعراضها خلال الاجتماع تنظيم لجنة مزاولة المهنة 8 دورات تدريبية لرؤساء التمريض في عدد من المؤسسات الصحية بدبي وأبوظبي والعين، حيث بلغ عدد المشاركين 372 من رؤساء ومسؤولي التمريض، حيث تم تعريفهم بالوثائق التي وضعتها اللجنة وحثهم على تطبيقها في مواقع عملهم، بما يشمل؛ نطاق الممارسة، ودليل المستخدم لتفسير نطاق المزاولة، والقواعد السلوكية لمهنة التمريض والقبالة، والمبادئ التوجيهية للبيئة الإيجابية لممارسة المهنة.



فيما أنجزت لجنة الأبحاث تحديد الأولويات الاستراتيجية للبحوث على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي. كما قامت بتنفيذ 3 ورش عمل حول مهارات نشر البحوث. وناقشت اللجنة اهمية تضمين معايير البحوث في مناهج التعليم وأهمية تحديد وإيجاد منح بحثية ومصادر تمويل وتوفير مصادر النشر، ودراسة المعوقات التي تواجه الباحث في مواضيع التمريض والقبالة في دولة الامارات.



كما طوّرت لجنة التعليم إطار عمل "جائزة التميز" الذي يعترف بالمؤسسات الأكاديمية التي تقوم بتطبيق معايير التعليم الموحدة الصادرة من مجلس الإمارات للتمريض والقبالة، وتعمل اللجنة حالياً على تحليل رواتب الهيئة التمريضية في المؤسسات الحكومية بالدولة لتقديم تقرير بالنتائج. كما ستقوم اللجنة بإرسال استمارة بحثية لأعضاء المجلس للنظر في المناهج التمريضية الحالية في اطار توحيد التعليم الاكاديمي والسريري.



تعزيز مهنة التمريض

واستعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجربتها في تطبيق المبادرة الوطنية "تعزيز جاذبية مهنة التمريض" ومدى النجاح في زيادة عدد طلاب وطالبات برنامج بكالوريوس التمريض في جامعات الدولة، واهم ما تم انجازه من مراحل في تطبيق المبادرة.

وعرضت كليات التقنية العليا انجازاتها في استقطاب المواطنين للالتحاق ببرامج التمريض التعليمية والتي كللت بتخريج الدفعة الأولى من ممرضات المستقبل تحت رعاية سمو الأميرة هيا بنت الحسين وبلغ عدد منتسبيها (26) طالبة مواطنة في مقر كليات التقنية للطالبات بالشارقة. كما بلغ عدد المنتسبات المواطنات في برامج التمريض في هذه الكليات لهذا العام 177طالبة.

وناقشت جمعية التمريض الإماراتية في تقريرها موضوع استضافة مؤتمرات عالمية للتمريض والقبالة، وتشكيل قسم القيادة للتمريض والقبالة في الجمعية وأهم إنجازات الجمعية لعام 2017 والمشاريع المتوقع تنفيذها خلال الاعوام الثلاثة القادمة.

كما استعرضت شركة ابوظبي للخدمات الصحية (صحة) موجز الدراسة التي قامت بها الشركة لتحسين استراتيجية التخطيط للقوى العاملة التمريضية ورفع انتاجيتها، وأوضحت النتائج نجاح شركة (صحة) بتغطية نقص الكوادر التمريضية من خلال عدد من رحلات التوظيف الخارجية بناء على التخصصات والمؤهلات المطلوبة. وستستخدم نتائج هذا التقييم في وقت لاحق للتخطيط للقوى العاملة التمريضية المستقبلية.

واختتم المجلس اجتماعه برفع مجموعة توصيات حول أهمية إشراك المجلس في اللجان الوطنية المختصة في الدولة مثل الهيئة الوطنية للمؤهلات، واللجنة الوطنية لأخلاقيات البحوث الصحية، والمسار الوظيفي، ومتطلبات ترخيص المهنيين الصحيين.