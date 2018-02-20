الإمارات تعيين تلاميذ سفراء في عدد من الدول الصديقة

أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مبادرة بعنوان (سفير المستقبل)، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، بالتزامن مع ملتقى سفراء الإمارات2018 وفي إطار شهر الإمارات للابتكار 2018. تقوم المبادرة على تعليم طلبة تم اختيارهم وتعليمهم أكاديمياً وعلمياً ومهنياً لتخريجهم كسفراء مستقبليين بالشراكة مع عدد من مدارس الدولة المعنية بتدريس المناهج التي تشمل: اليابانية، والألمانية، والفرنسية، والصينية. وتشجيعا لهم تم اعتمادهم أمام سفراء الدول الصديقة المعتمدين في الدولة،

وبحضور سفراء الدولة لدى كل من اليابان و فرنسا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية الصين الشعبية