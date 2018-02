الإمارات تعيين تلاميذ سفراء في عدد من الدول الصديقة

#Repost @mofauae ・・・ فبراير 2018: أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مبادرة بعنوان (سفير المستقبل)، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، بالتزامن مع #ملتقى_سفراء_الإمارات2018 وفي إطار شهر الإمارات للابتكار 2018. تقوم المبادرة على تعليم طلبة تم اختيارهم وتعليمهم أكاديمياً وعلمياً ومهنياً لتخريجهم كسفراء مستقبليين بالشراكة مع عدد من مدارس الدولة المعنية بتدريس المناهج التي تشمل: اليابانية، والألمانية، والفرنسية، والصينية. وتشجيعا لهم تم اعتمادهم أمام سفراء الدول الصديقة المعتمدين في الدولة، وبحضور سفراء الدولة لدى كل من اليابان و#فرنسا، وجمهورية #ألمانيا الاتحادية، وجمهورية #الصين الشعبية. February 2018: The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation launched the "Future Ambassador" initiative in cooperation with the Abu Dhabi Department of Education & Knowledge. Held in conjunction with #UAE_AmbForum2018, this unique initiative is also part of UAE Innovation Month 2018. It will train select students & follow their academic & professional journey to become future ambassadors. The initiative aims to educate students who have been selected academically, scientifically & professionally to graduate as future ambassadors in partnership with concerned schools in the UAE teaching Japanese, German, French and Chinese curricula. #UAE ambassadors to #Japan, #France, the Federal Republic of #Germany & the People's Republic of China were in attendance.

