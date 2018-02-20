ولي عهد عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان علي ماجد المطروشي

أدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان عقب صلاة ظهر أمس صلاة الجنازة على جثمان المغفور له اللواء المتقاعد علي ماجد المطروشي القائد العام لشرطة عجمان وعضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، الذي وافته المنية أول من أمس.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دوائر العدل في عجمان، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وعدد من ضباط الشرطة ورؤساء الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين وجموع غفيرة من أبناء إمارة عجمان والمقيمين.

وشيع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير في مقبرة الجرف.

وقدم سمو ولي عهد عجمان والشيوخ والمعزون واجب العزاء والمواساة لذوي الفقيد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.