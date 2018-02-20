70 حالة سرطان أطفال شُخّصت بمستشفى دبي في 2017

كشفت مبادرة «صحتك لايف» في هيئة الصحة بدبي (العيادة الذكية سابقا)، أمس عن وجود 70 حالة سرطانية جديدة تم تشخيصها بمستشفى دبي العام الماضي.

وأشارت المبادرة إلى وجود 800 حالة مرضية يتابعها المستشفى بينها 32% تعاني من مرض اللوكيميا (سرطان الدم) الذي يعد من أكثر أنواع الأورام انتشاراً في العالم، وفي دولة الإمارات، تليها أورام الدماغ بنسبة 20%، وأورام الغدد الليمفاوية بنسبة 12%، ثم أورام الكبد والكلى والعظام والخلايا الجذعية، وأورام الأنسجة وغيرها.

أسباب

واستعرضت المبادرة التي شارك بها الدكتور هاني محمد حسين متخصص أول أمراض الدم والأورام لدى الأطفال بمستشفى دبي الأسباب المختلفة لسرطان الأطفال التي يعاني منها (160) طفلاً من بين كل مليون طفل على مستوى العالم.

وأشارت إلى أسباب أورام الأطفال منها العامل الوراثي، والعامل البيئي، والتعرض المتكرر للإشعاعات وللمواد المسرطنة في الطعام أو غيره، وتدخين الأم أثناء الحمل أو التدخين السلبي، وغيرها من الأسباب الأخرى. وأكدت أهمية الكشف المبكر عن المرض لرفع نسبة الشفاء وخاصة من اللوكيميا حيث يمكن التأكد من الشفاء التام بعد مضي (5) سنوات من نهاية البرنامج العلاجي دون عودة للمرض أو ظهور أية مضاعفات له.

أعراض سرطان الدم

وأشارت المبادرة إلى الأعراض المختلفة لسرطان الدم لدى الأطفال ومنها فقدان الوزن، وفقدان الشهية للطعام، وقلة الحركة والنشاط، والصداع المستمر، وظهور الشحوب في جسم الطفل، ووجود الكدمات في الجلد، وارتفاع الحرارة ووجود بعض التغيرات في سلوك الطفل.